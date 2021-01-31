台性感網紅盛裝去應酬　被酒店小姐當同行　酒潑落腳零道歉超嬲

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-01 18:00

尊重是人與人之間相處的基礎！台灣網紅插畫家「超直白」近日在IG上分享個人經驗，指她以性感盛裝參加公司尾牙之後，就與男友到酒店應酬，期間被酒店小姐上前問她是不是同行，甚至將酒打瀉到她的腳後也沒有道歉，認為對方太不尊重。

「超直白」是台灣網紅插畫家，早前去公司尾牙後到酒店應酬，其間遇上酒店小姐的不禮貌對待。（IG「afra_0629」圖片）

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「超直白」是台灣網紅，以靚樣加好身材吸納大量粉絲。除此之外，她亦多線發展，會繪畫可愛搞笑、引起情侶共嗚的插圖或漫畫，同時亦都會分享性知識。她在IG上亦自我介紹為性學所碩士生。

「超直白」日前出席公司尾牙，以性感的低胸禮服現身。她之後在IG的限時動態上發文，說在尾牙後到酒店應酬，其間遇上數位非常沒有禮貌的酒店小姐，說對方「跑來問我跟她們是不是同行，不然就是站在我男友旁邊，當我面跟我男友說一些543（編按：相等於「有的沒有的」，意指雜亂無意義、多帶負面意思的說話）」。

「超直白」表示，當時曾被酒店小姐問她是不是同行，感到不受尊重。（IG「afra_0629」圖片）

她又指可能因為自己穿着性感，令的士司機都會誤會她從事八大行業（編按：意指「臺北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例」管理之8大行業，泛指多與色情有關的工作），更令酒店小姐們都以為她是同行。不過即使是這樣，並不代表「你們撞到我，經過把酒打翻灑到我腳上，連一聲不好此意思都不用說就走了」。

她最後指，不管從事甚麼職業，都要對人有基本尊重，自己本來也想拍攝與酒店有關的題材，跟網民分享酒店小姐工作時辛苦的地方，「但有的小姐真的對女客人非常不尊重」，又說對沒禮貌的人也沒必要對她們禮貌，「以後誰再這樣沒品我真的不會再忍了」。

「超直白」曾經整容，亦大方分享事前及事後的對比照【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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「超直白」現時有樣有身材，其實之前曾經消失約1個月時間沒有更新，之後承認自己去了整容，更大方分享事前及事後照片，同時分享當時的心路歷程。網民除了大讚她整容後的樣子漂亮之外，亦覺得她很有勇氣。