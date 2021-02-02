不滿人情太少　台妻逼老公與兄弟絕交　網民嘲：祝妳下場喜宴會賺

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-02 08:00

出席婚禮封多少人情向來都是學問，深怕引來新人不滿。有台妻最近於網上撰文，怒斥丈夫15年好兄弟的人情「包出來金額笑死人」，遠較自己的閨蜜少，形容他們裝瘋賣傻佔便宜，甚至翻看禮金簿後逼丈夫與兄弟絕交。帖文引來熱議，但網民紛紛反罵樓主勢利，只用金錢衡量一切，笑言「先離婚再結一個能包均值的老公不就好了」。

有台妻發文批評丈夫相識15年的兄弟給太少人情，指他們裝瘋賣傻佔便宜。（示意圖 / 資料圖片）

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該名台妻在facebook專頁「靠北老公2.0」投稿，表示丈夫有一群相識15年以上的好兄弟，但部份人出席其婚姻只給2600元（台幣，下同），更有兄弟2個大人2個小孩出席卻只給6600元人情，讓她直斥厚臉皮，「包出來金額笑死人，4年大學同窗又聯絡10年以上，來喝你的喜酒卻這麼摳」。

她續指，婚宴在5星級酒店舉行，全是高檔菜色，每枱成本3.2萬元，每人至少給3200元「禮數才對」，質疑丈夫的朋友出來社會工作多年，理應知道在台北擺酒的行情，人情少的話便應禮到人不到，「裝傻拿鄉下行情來包紅包很明顯就是要佔你便宜……厚臉皮吃喜酒就會比較香嗎」。

人妻指婚宴後翻看禮金簿，生氣得立即要丈夫與該些朋友絕交，但丈夫沒有理會她。（《金秘書為何那樣》劇照）

人妻以自己閨蜜比較，稱她們全都包3600元以上，「看看我閨蜜的心意比你那些哥們強太多了」，繼續炮轟丈夫的好兄弟一心佔他們便宜，「口頭上稱兄道弟實際上有機會就佔人便宜」。 她表示，翻看禮金簿時卻非常憤怒，便把禮金簿擺在丈夫面前，並要求他盡快與「假兄弟」斷絕來往，批評丈夫卻充耳不聞，直言「不信我的話，以後吃虧不要跟我抱怨」。

不過，網民看過帖文內容後一致怒轟樓主，認為她眼中只有金錢，反諷她「下次結婚記得喜帖上註明：限包3600元以上」、「祝妳下場喜宴會賺！」；不少人替樓主的丈夫感到擔憂，「這位老公沒好日子囉」、「妳也是用老公的月薪衡量他愛不愛妳的吧？」，並強調只要朋友前來祝福，根本不應計較人情多少，「如果朋友是從遠方來的，願意花時間與金錢來祝福我，就算不包我都很感謝」。

（fb專頁「靠北老公2.0」）

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