貓奴收集廢毛3年　完美搓出「一貓一球」治癒畫面│趣一趣

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喵星人毛量驚人，日本一位網民將3年來收集的貓毛搓成球體，整齊排列在家中5位主子眼前，場面壯觀。當中挪威森林貓的毛量最驚人，單是毛球的大小就明顯比貓咪大得多。樓主未有因此偏心，笑言：「各自的貓毛球。每隻不一樣但都一樣可愛。」不少人看後紛紛笑言樓主愛貓成痴，連主子的掉下的毛都會收藏，很是窩心。（Twitter帳號「fEvlBR47iKl5KK6」）

日本一位網民將3年來收集的貓毛搓成球體。（Twitter帳號「fEvlBR47iKl5KK6」圖片）

👇👇👇同場加映：萌喵化身天氣主播「伸手」報新聞👇👇👇

日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人橫樑上睡覺露肚腩仔「通風」　零戒備狀態好引誘人👇👇👇

日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人仰躺伸直瞓覺激似人👇👇👇

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👇👇👇同場加映：喵星人霸佔影印機阻WFH　貪玩貓奴順勢「偷影」主子👇👇👇

日本有貓奴在居家辦公期間，被主子霸佔影印機妨礙工作。（Twitter帳號「ichigopants48」圖片）

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