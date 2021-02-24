貓奴收集廢毛3年　完美搓出「一貓一球」治癒畫面│趣一趣

喵星人毛量驚人，日本一位網民將3年來收集的貓毛搓成球體，整齊排列在家中5位主子眼前，場面壯觀。當中挪威森林貓的毛量最驚人，單是毛球的大小就明顯比貓咪大得多。樓主未有因此偏心，笑言：「各自的貓毛球。每隻不一樣但都一樣可愛。」不少人看後紛紛笑言樓主愛貓成痴，連主子的掉下的毛都會收藏，很是窩心。（Twitter帳號「fEvlBR47iKl5KK6」）