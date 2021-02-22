跟偶像比起來，你算甚麼？│男友擅丟絕版物品　追星台女嬲爆分手

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-22 10:00

一對情侶在一起除了相愛，更要是學懂尊重對方。最近有台灣女生在討論區撰文，鬧爆男友因為媽媽1句「追星不正經」，竟私自丟掉她走過去12年花盡心血儲起的飛輪海絕版周邊，包括演唱會票尾、收藏相片的USB等，令樓主大受打撃。她指與男友本來準備結婚，但因為太生氣最終狠撇對方，「你這種垃圾，我可不想留着過元宵」。

台女鍾情飛輪海12年，追星回憶陪伴成長，但男友最近竟因此趁她不在家時，擅自掉走收藏着絕版相片的隨身硬碟、演唱會票尾等，結果她怒火中燒堅決分手。（網上圖片）

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該女網民日前於Dcard討論區撰文，大呻與男友拍拖3年，更準備在今年結婚，但因為追星的問題令感情結束了。樓主表示自己一直是飛輪海的忠實粉絲，與男友拍拖前早已表明自己除了賺錢就是會追星的女生，男友知道後亦樂意接受。

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詎料直至近期要結婚時，男友開始變得只聽媽媽的話，對方媽媽更批評未來媳婦「追星不正經」，男友最近竟因此趁樓主不在家時，擅自掉走她收藏着絕版相片的USB、演唱會票尾等周邊，她發現後怒火中燒，鬧爆男方不尊重自己。

▼▼點擊下圖睇樓主與男友最後分手訊息對話▼▼

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樓主坦言感到非常心痛，因為一大堆相片是過去12年花盡時間和心血出席偶像的活動時拍下來，無辨法可以再買回來，「我熬過多少個夜跑活動，我花了多少錢追他們，只有我自己才能理解被丟了的那些東西對我來說有多珍貴多珍惜」。她更直言：「除了我自己，誰都沒有資格來批判我追星好嗎？」

不少網民支持樓主分手的選擇，認為是正確決定，表示如果連伴侶的興趣也懂不尊重，其實已證明大家無法相處。

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（Dcard討論區）

同場加映

▼▼同場加映：台女大曬男友偽娘照▼▼

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有台男近日於facebook專頁「靠北女友my girl」投稿，表示上周元旦連假，經朋友介紹下認識了1位女生。樓主於是邀約該女生吃飯，但卻換來不堪回首的經歷。（點擊下圖睇▼▼）