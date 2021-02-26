療癒滿分！白菜造型嬰兒包巾　肥美十足好想抱緊處理│趣一趣

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-02-26 07:00

「食物」原來可以這樣玩？日本有設計網站「スーパーマーケットカカム」推出白菜造型的嬰兒包巾，像真程度極高。只見圖中嬰兒被一層層的「白菜葉」包裹，猶如一棵白菜中長出寶寶，畫面可愛。不少網民被其仿真外型吸引，大讚包巾讓寶寶變得「肥美」。其實該設計網此前還推出過其他食物外型的生活用品，像「蕃薯造型水杯」、「牛扒造型車罩」、「花生造型耳機」、「芒果造型座墊」及「粟米造型USB」等，款款都好有創意。（Twitter帳號「superkakamu」）

日本有公司推出白菜造型的嬰兒包巾，療癒度極高。（Twitter帳號「superkakamu」圖片）

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日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

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日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）

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