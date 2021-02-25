【變性網紅罔腰懷孕】公開婦科檢查照　證真係有咗　網民指出破綻

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-25 12:58

台灣變性網紅罔腰自爆懷孕引發爭議，她已收到衛生局約談的公文書，強調會出面說明，今天（25日）凌晨又在臉書、IG發內診照，寫到「前兩天出遊莫名流血，男友帶我來檢查」，網友質疑正常內診（婦科檢查）可拍照嗎，她回應「認識的醫生」，有網友諷「是密醫嗎」，也有人說「是借某間保健室拍的吧」。

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輿論排山倒海，多數是撻伐罔腰演戲，罔腰選擇正面對決，也似乎很享受被關注，不打算讓事件冷卻、落幕，她還發文說，朋友稱讚他的抗壓性是「史上見過最高的」，世界再亂我還是我。

罔腰25日凌晨在臉書、IG發文內容依舊相當戲劇性，她分享內診照，腳跨在診療設備上，寫到「前兩天出遊莫名流血，男友不放心帶我來檢查」👇👇👇

網友紛紛質疑內診為何能拍照，罔腰回應是「是認識的醫師，經過醫生同意」，還說每一次內診都拍照。

高雄市衛生局本月20日已赴高醫調查，釐清沒有罔腰所述人體試驗等情節，22日也已發文約談家住高雄的罔腰，依程序讓她陳述意見，不排除依違反人體試驗法、醫療法等，罰5至25萬台幣。

罔腰應已收到衛生局公文書，她強調「會出面接受約談」。

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