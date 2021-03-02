滑鼠+麵包超人　結合瞬間驚見蟑螂出沒　網民笑爆嘴│趣一趣

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-03-02 08:00

不少人使用電腦滑鼠時會加上滑鼠墊，務求移動時更暢順，日本1名Twitter用戶亦有如斯習慣，但近日圖文並茂分享指，當將黑色的滑鼠放在印有麵包超人模樣的滑鼠墊，因應麵包超人的眉毛及黑邊酒窩，滑鼠秒速變成蟑螂，樓主聲稱「瞬間被嚇倒」。圖片隨即吸引近5萬人讚好，留言指「滑鼠蟑螂超人」、「很像」、「可愛」。

電腦滑鼠放在麵包超人的墊板上，因應兩邊眉毛及黑邊酒窩，瞬間變成1隻蟑螂。（Twitter圖片）

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