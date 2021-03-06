失戀買滷味　老闆娘超霸氣暖舉感動網民　台男：眼淚都流出來了

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-06 11:00

經歷失戀，大部份人都需要一段時間平伏心情。有台男周三（3月3日）在討論區發文，表示正在健身減肥的他，在被女朋友提出分手後，到一間很久沒光顧的食店吃滷味放縱一下，當老闆娘得知他失戀後，不但暖心地出言安慰，更霸氣地不收一分一毫，讓他非常感動。

有台男發文哭訴，指失戀後到某食店買滷味，但當老闆娘知道他情場失意後，便霸氣地不收他錢。（Dcard圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

台男在Dcard討論區發文，指周三下午被女友「狠甩」，其後到健身房操練至關門時間，衝動之下又走到很久沒吃的滷味店，想放縱自己大吃滷味和喝啤酒，未料老闆娘看到熟客，與台男寒喧期間得知他當天分手，便「馬上變臉」，並將剛剛收到的錢還給他，說「誰沒有這個時候，失戀也是談戀愛的一部份啊，趕快回家吧」。

台男被老闆娘的舉動暖哭，直指「眼淚都流出來了…」。（《雙甲路邊攤》劇照）

一股暖流湧上心頭，台男在文中直呼：「眼淚都流出來了…」網民也紛紛大讚老闆娘貼心，希望樓主透露店名，「求店家，去捧場嘍」、「想知道哪一間？！去支持一下」。也有網民笑言樓主與老闆娘刷出愛火花，認為他走出失戀傷痛後，應好好報答老闆娘，「下一篇，我與老闆娘在一起」、「老闆娘，我不想努力了」、「要愛上老闆娘了嗎？」、「等心情變好的時候，再請老闆娘喝飲料啊」。

（Dcard）

同場加映：叫外賣遇上前男友，台女奇遇令網民大叫「賺到了！」點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼

+ 9 + 9 + 9

同場加映：外賣員的溫暖無處不在，安慰失戀的人更不是第一次！點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼