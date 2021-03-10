6人逼300幾呎公屋　與細佬同房共用衣櫃　港女呻：空間細真係好煩

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-10 18:00

香港居住環境擠逼，一家大細在「蝸居」生活是不少港人的寫照。有女大生日前就發文訴苦，表示自幼1家6口住在300多呎的舊公屋單位，爺爺嫲嫲整天在家令她難以專心溫書，與弟弟同房亦不方便，「煲電話粥」也要到街上，否則全家人都會聽到聊天內容，直言「未感受過咩叫私人空間」，希望能盡快畢業，與朋友在外面租屋住。

有女大生發文訴苦，抱怨自幼1家6口住在300多呎的舊公屋單位，環境擠逼。（《香港愛情故事》劇照）

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女事主最近在Dcard發文，表示自幼已非常羡慕朋友在家中有自己房間，慨嘆她與家人共6人，居住於300多呎的舊公屋單位，申請了擠迫公屋住戶數年仍未獲批，加上學校沒有學生宿舍，她平時在家中難以專心溫書，除了爺爺嫲嫲經常走來走去和聊天，房間和衣櫃也要與弟弟共用，並且沒有書枱，「成19、20歲女仲要同個16歲細佬逼埋同1間房」。

她抱怨弟弟在房間玩電腦遊戲時非常嘈吵，即使想提早起床溫書，惟鬧鐘也會將全家人吵醒，「夜晚喺房開燈溫又被人話阻住細佬瞓」，加上單位空間小，「平時唔開心想搵朋友煲下電話粥都要下下落街，喺屋企講少少嘢就全世界都聽到」；在過去與男朋友交往時，平均每星期也未必能通1次電話，「空間細真係好煩」。

女大生直言「未感受過咩叫私人空間」，希望畢業後與朋友租屋居住。（《香港愛情故事》劇照）

事主抱怨說道「冇錢真係唔好生仔女」、「未感受過咩叫私人空間」，認為更會限制子女日後學業上的選科，「真係有返少少家底先好揀啲自己有興趣嘅科」，又稱希望盡快畢業，與朋友一起租屋居住。

不少網民留言安慰樓主，並指自己亦有相同煩惱，「我4個人住1間房，唔明點解要生」、「完全明白，只可以快啲賺錢，快啲搬」、「空間細成日都有家庭爭執」，也有人稱圖書館自修室重開，建議樓主毋須勉強在家溫習。

（Dcard）

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