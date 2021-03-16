帶愛犬骨灰回家離奇感應「牠」存在　主人哭問：係咪你返咗嚟？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-16 21:00

寵物就是家人！痛別愛犬，主人往往難以在一時三刻接受狗狗的離開。有網民近日在討論區撰文哭訴，指相伴10多年的愛犬日前突然離世，她將骨灰帶回家並放置於鞋櫃，未幾家中相接連有「怪事」發生，令她不禁聯想到狗狗是否仍「存在」，並於屋內陪着她，坦言「我真的很掛住佢，仲想抱吓佢，好想錫（惜）吓佢」，讓網民大感心酸。

女主人網上發文，指愛犬近日離世，她將其骨灰帶回家安放，此後家中相接連有「怪事」，令她感到狗狗一直陪伴在側。（示意圖 / Manuel Meza / Unsplash）

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該名狗主日前在香港討論區發帖，表示狗狗已陪在她身邊逾10年，是她第1隻寵物，面對狗狗的突然離開，她不知所措下完成寵物殯儀及火化程序，並將愛犬的骨灰帶回家。不過，她形容自此家中「怪事連連」，例如偶爾仍會聞到愛犬獨有的味道，或者感到狗狗掃過其腳邊，讓她覺得狗狗仍然「存在」。

按圖放大看主人憶述家中離奇感應▼▼▼

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自愛犬離世步往彩虹橋，樓主每天心如刀割，每天起床及入睡前都傷痛欲絕，想逼自己不再哭，眼淚卻仍然不止，甚至茶飯不思，「食唔到嘢，連飲水都唔想飲，一諗起個心就好痛」，便求教網民應如何從悲痛中走出來，「有無人可以話我知我應該點…」。

樓主又問其他網民有否類似經驗？不少人留言安慰她，「我明白呢種心情，妳要保重身體，佢都唔會想妳咁傷心」、「陰陽有別，佢去咗彩虹橋會去下一段靈魂旅程」、「狗狗見到妳咁傷心，佢會走得仲唔安樂㗎！振作呀！」，也有人分享自身經歷，「我都經歷過，好明白妳感受，妳之後可以再收養狗狗」、「我都係將狗狗骨灰放喺屋企，特別日子可以一齊慶祝」，並提醒樓主不要鑽牛角尖，建議再領養狗狗或多約朋友聚會，走出悲痛，「心情太差要睇吓心理醫生好，搵朋友陪吓妳」。

（香港討論區）

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