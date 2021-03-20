上網課遭家長鬧爆返工歎白𢭃人工　中學老師逐點反擊：準備更多

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-20 13:00

現時中小學仍未全面復課，部份學校採用三分一學生分批面授課堂的安排，有家長不滿校方遲遲未全校恢復實體課，並批評老師「遊手好閒」。最近有中學老師在討論區逐點反擊，舉例指「網課準備比實體課更多」，每次聽到家長形容他們「歎慣」或「白𢭃人工」都非常難過。

有中學老師發帖訴苦，指準備網課的時間比實體課還要多，並不如家長所指的輕鬆。（Eugene Chystiakov / Unsplash）

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教育局早前公布，若全校教職員定期進行新冠病毒檢測，便可考慮讓學校全校恢復半天面授課堂。有老師日前在「親子王國」（Baby Kingdom）發帖盡訴心聲，指自己正於Band 2中學任教主科，由於每天都在討論區看到大罵老師的帖文，希望藉此平反。老師3點反駁部份家長對他們的質疑。【按圖看中學老師心聲▼▼▼】

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港人進入「抗疫疲勞」狀態，樓主自言也育有2名孩子，亦希望他們全面復課，「所以我完全明白家長的訴求，但日日喺度怨，對你小朋友有幫助嗎？」。

帖文一出，不少網民紛紛留言安慰樓主，又表示理解老師背後的辛酸，「支持所有為學生嘅好老師，包括樓主」、「支持老師，有些人只從自己角度諗，也沒有同理心」、「妳係好老師問心無愧」、「某些老師在抗疫期間工作量比以前更多，辛苦晒」。

樓主發帖逐點反擊家長的罵聲，自言非常用心備課，每次聽到有家長指老師「白𢭃人工」都非常難過。（資料圖片）

不過，部份家長就繼續批評教育局的做法，「其實而家教育局將個波推畀學校」，並質疑部份老師不願接收檢測，「點解你哋唔自己去做？成日要人服侍？」、「明白老師辛苦，但究竟係學校唔復課啊？定還是真係有老師唔肯去檢測呢？」。

（親子王國）

同場加映：有港媽曾在網上發文，指自己趁兒子用Zoom上課時旁聽英文老師教書，其英語水平令她覺得難以置信▼▼▼

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