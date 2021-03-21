拿起石頭砸自己的腳！連登仔交唔到功課咁樣駁嘴　教授嬲爆即肥佬

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-21 17:00

準時交功課是常識，但每日仍然有大量學生犯同樣的錯！有大學生在討論區上分享，指自己的電腦出現問題未能交功課給教授，但教授卻以「交唔到係你嘅問題」為由，要求必須準時交功課。樓主幾分鐘後終於交到功課，這時教授卻說收不到，樓主其後以1句反擊教授，令教授惱羞成怒，立即決定要樓主肥佬！

樓主在討論區上分享向教授駁嘴而慘被肥佬的經歷。（《青春，半生不熟》劇照）

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樓主在連登討論區上以「大鑊，個Professor講我唔贏而家話要肥咗我，點算好？」為題發文，分享自己交功課期間發生的經過：

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樓主的經過或多或少都引起了網民質疑事件是否屬實，問「樓主真係咁串？」，樓主就回答指「我串過馬X」。樓主亦堅稱自己「講真話」，但卻被對方肥佬，更嘆道「佢唔止教我1科，遲啲仲見到佢」，的確算是山水有相逢的經典案例。

有認真討論的網民就表示，樓主不應該拖到截止時間前才交功課，「Deadline Fighter永遠覺得自己冇問題」，笑言樓主「讀多個Sem啦，成日預到啲嘢咁趕」。

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