垃圾桶驚見Gucci名牌手袋 疑被丟棄情人節禮物 網猜更黑暗真相
撰文：聯合新聞網
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情人節剛過完，不少人會把握節日趁勢告白或表達心意，然而結果也是幾家歡樂幾家愁。
有網友在台北市信義區的垃圾桶發現「純愛戰士的墓碑」，只見一個名牌包（Gucci）被丟棄在垃圾桶內，疑似是被丟棄的情人節禮物，不過也有網友猜測，恐怕是被搶後遭棄的手袋。
2月14日西洋情人節是情侶間的重要節日，通常以送禮、約會和浪漫晚餐來慶祝。許多男性會送巧克力、鮮花或其他精心挑選的禮物給女友或伴侶，而部分女性則會回送小禮物；餐廳、咖啡廳和旅遊景點在這天生意特別興隆，部分熱門餐廳甚至需要提前預訂。此外，商場和品牌也會推出情人節限定商品或促銷活動，吸引情侶消費，對單身族群來說，這天可能會與朋友聚會或參加聯誼活動，享受不同形式的情人節氛圍。
一名網友在匿名公社貼出一張照片，只見垃圾桶內有一個遭丟棄的名牌包包，他表示：
信義區的垃圾桶不會讓我失望，純愛戰士的墓碑。
意指這個包恐怕是被丟掉的情人節禮物。
其他人留言：
「可能是前男友送的吧」
「收到更好的，立馬把舊的丟了」
「我打算當清潔工了」
「告白失敗」
還有不少人質疑該包是假貨：
「五金配件一看就是仿的，丟了而已」
「背袋、皮革顏色不太對，假的」
「菜市場一個200元」
但也有人猜測：
「說不定是包包被偷走，拿了錢就丟垃圾桶，先不論真假包」
「有人偷東西丟包包吧」
「之前初一大早去關渡宮，路上經過幾個垃圾桶，垃圾桶上面放了好幾個錢包，原本想打開看看，後來想想還是算了，感覺像是扒手偷的，偷完把錢拿走，錢包放垃圾桶上，這個感覺也很像一樣狀況」
「應該是搶劫後丟棄的」
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