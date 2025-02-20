麥當勞彈性工時、助兼職媽媽服務25年伴女成長 大讚有家的感覺

現今世代打工仔渴求彈性和自由度大的工作環境，又或是當斜槓族（slasher）身兼多職，甚少在同一公司長時間工作，而飲食業的人員流轉速度更比其他行業快。成立50周年的香港麥當勞現時員工逾1萬6千人，大部份都是兼職員工，但亦能留住人才，今年更有逾500名資深員工獲長期服務獎。



充滿人情味的職場環境，加上彈性工時制度方便不同人士所需，成為員工願意留任的原因。當中育有子女的「媽咪級員工」可分配時間兼顧家庭與工作，有資深員工在麥當勞兼職工作25年，她開心分享上班點滴，形容「麥當勞見證我小朋友25年間的成長」。



同時，麥當勞為員工確立清晰的晉升階梯，並提供多元培訓機會。有入職20年的資深員工一直努力不懈，由普通兼職員工開始打拼，中五畢業經內部培訓，除了有機會到雅典奧運選手村工作、到上海參加遊學團，更獲公司資助考獲與學士學位同等資歷。他感激麥當勞助其「圓夢」，除了戴上四方帽，其職位更已晉升至餐廳總經理，學業與事業俱更圓滿。



香港麥當勞首位員工、1975年時任職百德新街餐廳副經理的朱源和（前排左）出席年度員工晚宴，與5位獲長期服務獎的員工合照。5名獲長服獎員工分別為：餐廳總經理Freddy（前排右）、餐廳經理Chelsea（後排左一）、生產品管專員阿洋（後排左二）、顧客服務專員Ann（後排左三）及25年資深員工美群（右）。

香港麥當勞成立50周年 逾500名員工獲頒長期服務獎

香港麥當勞於1975年在百德新街開設第一間餐廳，至今已擴展至全港共有260間餐廳，員工多達逾1萬6千名，大部分為兼職員工。麥當勞早前舉辦一連三晚的年度員工晚宴，有超過500名員工獲頒發長期服務獎，當中有近80名員工獲得25年或以上的長期服務獎。

香港麥當勞成立50周年，晚宴特別邀請多位前管理團隊出席，感謝他們多年來的貢獻，亦一同重溫昔日快樂時光。

首位員工朱源和勉勵員工 籲堅守人情味傳承精神

元老級前輩、人稱「阿爺」的前香港麥當勞副總裁及總經理朱源和獲邀出席年度員工晚宴。他於1974年加入香港麥當勞擔任餐廳副經理，是香港麥當勞第一位員工，見證麥當勞的轉變。

朱源和雖已退休20年，但仍然心繫麥當勞，非常開心獲邀回家出席年度員工晚宴。一向致力提攜後輩的他上台發言勉勵員工，「憑著人情味及世代傳承的精神，我相信各位同事會繼續堅守麥當勞的核心價值，將優質服務與歡樂傳遞給香港市民」。

香港麥當勞一連3晚舉行年度員工晚宴，逾8,000名新舊員工一起慶祝新春。

香港麥當勞今年有逾500位員工獲頒長期服務獎，表揚他們多年來默默付出和優秀表現，當中有近80名員工獲得25年或以上的長期服務獎。

當日邀請了5位入職逾10年的麥當勞員工，包括來自不同餐廳的兼職員工及兩位餐廳管理組成員分享工作點滴。他們最初入職都是因為麥當勞彈性工時，例如「媽咪級員工」方便照顧子女，「學生哥」亦能賺取外快，入職後發現麥當勞工作氛圍如大家庭，同事間互相照顧，上司亦耐心指導下屬，同事們一起並肩作戰的時光成難忘回憶，成為他們願意長期留任的原因。

25年資深員工美群於1999年入職，在元朗南餐廳一做就是25年，表示彈性工作方便照顧女兒。

25年資深員工美群：彈性工作方便照顧女兒

為員工提供彈性工作時間是麥當勞一大特色，於1999年入職麥當勞的兼職顧客服務員美群，在元朗南餐廳一做就是25年，彈性工時制度讓她能夠同時兼顧事業和家庭。美群憶述，她當年帶着年幼的女兒從內地移居香港，她希望利用女兒上學期間的4小時賺外快，這樣既不會與社會脫節，亦能確保下班後就能回家照顧女兒，陪伴她成長。

美群稱，「麥當勞見證我小朋友25年間的成長」，直到現時她的女兒已經大學畢業，更已結婚成家立室，孫兒也差不多3歲，也見證美群由媽咪「升呢」成為外婆。

美群（中間）性格樂於助人，於麥當勞工作期間結識到不少同事並成為朋友。她認為麥當勞給予她一個家的感覺。

美群（中）於員工晚宴獲長期服務獎，同事更送上鮮花慶賀。

成為外婆後，身邊經常有人問美群「你唔做享福都得啦」，但她直言享受工作，「我都無諗過離開依間公司，因為我喺麥當勞搵到自己嘅價值」。而且她在麥當勞工作期間結識到不少同事並成為朋友，加上多年來於同一餐廳工作，自自然然結識到不少熟客，大家猶如老朋友，這種家的感覺讓她繼續在麥當勞工作。

來自皇后大道中餐廳的阿洋，任兼職生產品管專員11年。

生產品管專員阿洋：麥當勞如第二個家

阿洋在皇后大道中餐廳工作，任兼職生產品管專員11年。由於他的家人身處內地，麥當勞的彈性時間容許兼職員工與上司相討上班日子與時間，讓員工可按個人需要編排時間表，配合同事所需。

阿洋表示，工作賺錢雖然重要，但陪伴家人的時間同樣寶貴，而麥當勞的彈性工作安排讓他能分配好時間，同時兼顧工作與回鄉照顧家人。他又稱，上司和同事都很體諒他，有事都會互相補位。

阿洋表示，麥當勞的彈性工作安排讓他能分配好時間，同時兼顧工作與回鄉照顧家人。

阿洋說，同事對他非常照顧，形容麥當勞猶如他第二個家，充滿人情味，「我和家人分隔兩地，餐廳同事就好像我在香港的家人。我們感情非常和洽，無論面對任何挑戰，大家均會互相打氣」。在阿洋獲取長期服務獎後，同事為他感到高興，在店內一起切蛋糕慶祝，分享喜悅，足見同事間感情深厚。

育有兩名兒子的顧客服務專員Ann，已於長沙灣美居中心餐廳兼職10年。

媽咪級員工Ann：同事互相照顧、分享食物

麥當勞有不少媽咪級員工，育有兩名兒子的顧客服務專員Ann，已於長沙灣美居中心餐廳兼職10年，她最喜歡麥當勞工作充滿人情味特別是同事們背景相似，大家有說不盡的共同話題，明白大家的需要，有時同事間更會煲湯、煮餸互相分享，如家人般友愛。

Ann（中）表示，由於同事們背景相似，大家有說不盡的共同話題，明白大家的需要，有時同事間更會煲湯、煮餸互相分享，如家人般友愛。

Ann初入職時由普通的大堂清潔員做起，後來發現自己喜愛幫助別人，適合往客戶服務專員方向發展，在上司和同事鼓勵下，經內部考核，最終晉升成獨當一面的顧客服務專員。

對此Ann十分感激麥當勞和一眾同事：「公司有好多同我一樣嘅『媽咪Crew』（兼職工作的媽媽組員），她們給予我好多支持同鼓勵，讓我由一個沒有工作經驗的人慢慢成長。我喜歡幫人，能夠晉升成為顧客服務專員，帶歡笑給顧客令我好有成功感！」

麥當勞定期會舉辦員工精英服務比賽，鼓勵員工提升工作技能，Ann也曾獲推薦參賽。談及參賽經歷，她特別提到，自己雖然是媽咪級員工，但都獲公司賞識安排參加，其間結識到來自不同餐廳的同事，欣賞到其他同事做得好的地方，「我覺得工作之餘亦都可以得到好多唔同嘅滿足感」。

回顧在麥當勞工作的日子，Ann直言「我真係冇考慮過轉工或唔做，因為喺依間公司工作得好開心，大家好有團隊合作精神，好似一個大家庭」，又感謝麥當勞彈性工作安排，令她可以家庭事業兩兼顧。

Chelsea年紀輕輕已成為香港仔餐廳經理。

餐廳經理Chelsea：感謝麥當勞提供多元培訓機會

除了溫馨的大家庭氛圍，麥當勞提供明確的晉升階梯亦令員工對公司產生歸屬感。

年約29歲的Chelsea年紀輕輕已成為香港仔餐廳經理。她憶述2012年初入職時自己只有16、17歲，當時她只想賺外快買新手機，但漸漸於工作期間被同事們「團結一心嘅精神」吸引，當時的經理十分勤力和相當有責任心，縱使新冠肺炎疫情影響，但她仍不捨離開，至今已在麥當勞工作了13年。Chelsea說：「10年來都無諗過轉工㗎，因為不論出面環境如何，我對麥當勞嘅愛始終如一。」

Chelsea（捧着氣球花者）被同事們「團結一心嘅精神」吸引，至今已在麥當勞工作了13年。

在麥當勞工作13年的Chelsea說：「10年來都無諗過轉工㗎，因為不論出面環境如何，我對麥當勞嘅愛始終如一。」

Chelsea感激當初上司鼓勵她考取管理組職位，而麥當勞亦有提供多元的培訓機會，「呢10年我最開心係有幸參與麥當勞內部服務精英比賽，我感恩每一次參賽都會有唔同嘅得著，每次都令我成長」。Chelsea於比賽中感受到滿滿的成功感，期望繼續於麥當勞發展事業。

The Southside餐廳總經理Freddy榮獲20年服務獎。

餐廳總經理Freddy：麥當勞助圓夢戴上四方帽

榮獲20年服務獎的The Southside餐廳總經理Freddy同樣是自中學時期加入麥當勞。他憶述，中學時期與朋友一起在麥當勞做兼職賺外快，中五畢業後覺得麥當勞工作環境不錯，又有挑戰性，決定留任。他視當時的餐廳總經理為榜樣，對方非常照顧他，一步步教導他考上管理組職級。

Freddy由見習經理做起，再升為副經理，曾於西環多間餐廳任職，豐富的前線經驗，加上麥當勞設有培訓機制，讓他9年間升至餐廳總經理職位。

麥當勞十分重視人才培訓及發展，在2023年創飲食業先河，推出資歷架構第 5 級的《管理發展專業文憑》課程，全額資助員工進修增值，至今已有近250名餐廳總經理成功畢業，獲取與學士學位同等資歷。

Freddy亦是課程畢業生之一，他感激麥當勞栽培，「只有中五學歷的我，從未想像自己都可以戴上四方帽，已完成資歷架構第5級的專業文憑，獲得與學士學位等同的資歷，多謝公司為我圓夢！」

Freddy（右二）感激麥當勞提供培訓考核和栽培，讓他完成資歷架構第5級的專業文憑，獲得與學士學位等同的資歷。

Freddy說：「只有中五學歷的我，從未想像自己都可以戴上四方帽」，他感激道：「多謝公司為我圓夢！」

麥當勞重視人才培訓 逾330名員工赴上海遊學交流

縱使本港面對經濟環境挑戰，但麥當勞依然繼續投入培訓人才，例如去年11月，管理團隊率領逾330名餐廳總經理及員工赴上海4日，除了參觀麥當勞中國總部，餐廳總經理更能夠和麥當勞中國管理層直接交流取經，亦有機會參觀麥當勞中國漢堡大學（Hamburger University），提升餐廳營運管理經驗和培訓發展領導力。

麥當勞去年11月安排超過330名員工參加上海「遊學團」，進行主題研討會及市場考察。

彈性工時、氣氛融洽 繼續成就更多員工

麥當勞彈性工時制度多年來吸引無數員工入職，幫助到不同階層的人賺取收入，友愛融洽的職場氛圍促使員工留任，部分更由兼職工轉為全職，努力爭取多元的培訓機會，在晉升階梯往上爬，資深員工照顧「新入職小薯」成麥當勞優良傳統，一直薪火相傳。