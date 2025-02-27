滙豐160週年徵集香港人與滙豐的故事　大派總值$16萬獎賞錢

作為本港最歷史悠久的銀行之一，滙豐銀行在港可謂無人不識，甚至早已成為香港文化的一部份。由以往小朋友用滙豐錢罌儲錢，然後開「紅簿仔」存款戶口、「聖誕鐘、買滙豐」等傳統理財智慧，到現在日常用滙豐信用卡精打細算購物換取獎賞錢、朋友聚餐後PayMe過數夾錢，滙豐在港人生活每個細節已是無處不在。



今年是滙豐160週年，為慶祝這個160歲生日大日子，滙豐於2月27日起推出滙豐160週年有獎遊戲，徵集每個香港人與滙豐的故事。只要在Instagram分享一件與滙豐有關的舊物和小故事，即有機會獲得每人1.6萬「獎賞錢」或160週年珍藏版八達通，獎品總值逾16萬元！



經歷逾百年奮鬥打拼，滙豐與香港同步向前，早已是幾代香港人的集體回憶。（資料圖片）

經歷逾百年奮鬥打拼，滙豐與香港同步向前，早已是幾代香港人的集體回憶。由中環滙豐總行的一對銅獅史提芬（Stephen）與施迪（Stitt）、到70年代推出的卡通獅子Leo錢罌，以至農曆新年的經典款滙豐利是封，每樣物件都盛載着你和我的成長故事。可能是小時候向長輩拜年逗利是、用滙豐錢罌儲錢的回憶；或者是人生中第一次打工出糧、第一次擁有自己的信用卡、以至成家立室擁有自置物業等等，滙豐身影一直伴隨。

滙豐160歲生日 邀請全港市民分享你和滙豐的故事

適逢滙豐今年慶祝160週年，特別舉辦活動，邀請全港市民公開分享你和滙豐的故事。只要你是18歲或以上持有香港身份證之香港居民，已經設立Instagram用戶、讚好並成為滙豐香港Instagram專頁粉絲，就可以個人身份參加活動。

參加者由即日起至3月12日，可於Instagram個人賬戶以IG Story形式上載相片或短片，分享及記錄一件有關滙豐銀行的舊物和小故事，並且標記@hsbc_hk和三位朋友，以及在Instagram滙豐專頁「hsbc_hk」 於2025年2月27日上午9時刊登的遊戲帖文上留言「160年，期待更多精彩故事」後，並將個人IG賬戶設定為公開，就可以自動參加抽獎活動。

今年是滙豐160週年，為慶祝這個160歲生日大日子，滙豐將於2月27日起推出滙豐160年有獎遊戲，徵集每個香港人同滙豐嘅故事。

IG出Story分享即可參加抽獎 獎品總值逾16萬元

活動結束後，將由電腦隨機抽出得獎者。其中10名得獎者將可獲得1.6萬元獎賞錢，另外100名得獎者將可獲得滙豐160週年限量版八達通，獎品總值逾16萬元！得獎結果將於2025年3月26日透過Instagram滙豐專頁於遊戲帖文留言上公布。

只要在Instagram分享一件與滙豐有關的舊物和小故事，即有機會獲得每人1.6萬獎賞錢或圖中的160週年珍藏版八達通！

*活動受相關條款約束，詳情請參閲滙豐銀行Instagram @hsbc_hk內遊戲帖文的活動詳情及條款細則

滙豐行銀3月3日160歲正日生日 密切留意最新動向！

相信大家在家中都有不少與滙豐相關的珍藏，又或是在生活中與與滙豐相關的小故事。不妨把握今次機會，重溫你和滙豐的生活片段，並與大家分享，順道參加抽獎。最後提提大家，滙豐將於3月3日正日生日，記得留意週年慶祝活動動向！