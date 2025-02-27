深水埗「靈堂風」單位相瘋傳！全屋牆身鋪瓷磚　網民：骨灰級裝修

裝修風格各有所好，但深水埗元洲街有唐樓單位，近日成了城中熱話，原因是其「獨特」的室內裝修相當惹人注目，全屋除了地板，連所有牆身都鋪上瓷磚，加上密麻麻的花紋，令人眼花繚亂，讓不少網民形容為「靈堂風」，有人解說這是六、七十年代流行的裝修風格。不少網民看了相片評論笑言，「骨灰級裝修」、「好似成屋變咗廁所咁」、「生人都要破地獄」，不過亦有人大讚單位四四方方好實用，「是是正正，夠曬骨子」。



全屋由客廳到睡房牆身鋪滿同款瓷磚，令人眼花撩亂。（網上圖片）

網民抵死形容單位裝修為「靈堂風」。（網上圖片）

網民抵死形容單位裝修為「靈堂風」。（網上圖片）

深水埗唐樓全屋牆身鋪瓷磚

有港男在連登討論區發布相片，題目為「裝修風格極具特色」，是深水埗元洲街1個待售的單位照片。從照片可見，單位間隔相當四正實用，除了地板鋪了瓷磚，全屋由客廳到3間睡房，牆身都鋪上同一花紋的瓷磚，加上花紋密麻麻，看上去令人眼花繚亂，相比近代流行的簡約裝修風格，顯得「與眾不同」，因而有網民形容單位的風格為「靈堂風裝修」，相片隨即在網上瘋傳。

獨特風格惹網民熱議：骨灰級裝修

單位相片引來不少網民熱議，笑言「骨灰級裝修」、「差嗰燒衣爐」、「生人都要破地獄」、「好似成屋變咗廁所咁」、「藝術嘅嘢，真係識條鐵」。亦有人認為單位風格不是人人接受，「好恐怖」、「睇相都周身唔聚財」、「好似漫畫俾人封印住係個空間唔俾走嗰啲」、「回南天， 全屋濕到X街」。

全屋由客廳到睡房牆身鋪滿同款瓷磚，有網民指這風格在60、70年代相當流行。（網上圖片）

有網民大讚單位：「是是正正，夠曬骨子」。（網上圖片）

網民：60尾70頭裝修風格

不過也有人欣賞單位的間隔實用，「是是正正，夠曬骨子」、「Ok喎，幾隻窗都光猛，房嗰邊望出去高層開揚」。有網民則解說「呢啲係六十尾七十頭裝修風格，全屋花磚，當年唔係窮人裝修，窮人好多時係清水樓板間房，唔會搞咁多嘢，深水埗西環灣仔啲舊樓有唔少，只係而家舊咗大家少見，加上的確係好眼花，先覺得奇怪」、「全屋舖磚貪佢易打理唔會發霉，我阿婆屋企都係咁，不過啲磚大塊好多無咁花」。