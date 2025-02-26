財政預算案2025│薪俸稅寛減上限$1500　打工仔呻：減呢啲就大大力

【財政預算案2025／公務員減薪／公務員凍薪／高官減薪／議員減薪】政府面對千億財赤挑戰，而各樣開支問題同樣困擾市民，財政司司長陳茂波今日（2月26日）公布最新1份《財政預算案》，其中被視為重要「派糖」措施的新俸稅寛減安排今年縮水，由上個財政年度上限3,000元，大減50%至1 ,500元。



消息一出引起眾多打工仔網民抱怨，認為退稅太少「得嗰1,500蚊，真係皇恩浩蕩呀」，又提到近年退稅不斷縮水，「下年$750定0」，又揶揄「派糖」措施「一粒糖，真係一粒砂糖嗰啲一粒」，但也有留言認為已經「好過無」。



新1份《財政預算案》公布，寬減2024／2025課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1,500元。（資料圖片）

寬減薪俸稅上限1,500元

「薪俸稅寬減」對打工仔至為重要，惟新1份《財政預算案》公布， 寬減2024／2025課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1,500元，全港約214萬名納稅人受惠。有關扣減會在2024／2025課稅年度的最終應繳稅款反映，政府收入將減少約29億元。而利得稅方面，2024／2025課稅年度同樣 寬減百分之一百，上限1,500元，全港約16萬5,400間企業受惠，料政府收入減少2億。

換言之，今年打工仔「退稅」只有1,500元，消息一出即引起網民不滿，認為退稅過少，「得嗰1,500蚊，真係皇恩浩蕩呀」、「乞衣咩」。《財政預算案》同時公布，今年綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等仍獲發「半個月糧」， 部份網民抱怨「點解綜援唔係都按年減半」、「綜援又贏，永續bonus」。

財政司司長陳茂波公布最新1份《財政預算案》，其中被視為重要「派糖」措施的退稅今年再縮水，2024／2025課稅年度的寬減上限為1 ,500元。（盧翊銘攝）

網民不滿退稅一減再減下年750定0

不少網民又關注近年退稅力度一減再減，變相大大加重打工仔生活負擔，「6,000->3,000->1,500」、「$30,000（2018年度）減到$1,500」、「下年$750定0」、「縮到呢…」、「減呢啲就大大力」、「X佢個街，交稅就有份，福利就樣樣冇」、「一粒糖，真係一粒砂糖嗰啲一粒」。

有網民收貨：好過無咁囉

但也有網民認為政府財赤嚴重下，減少派糖也無可厚非，仍有退稅已不錯，「好過無咁囉」。

（綜合）