上水阿婆疑虐鴿！左手抓鴿右手拿糕點　港女2次勸放手結果超無奈

上水發生懷疑虐鴿事件。網上流傳1條影片，顯示1名老婦當街用手抓住1隻野鴿，令牠無法飛走。目擊事件的港女表示，當時曾2次勸喻阿婆放手，但對方沒有理會，港女就事件報警求助，但無奈因有事要離開，而她臨走前未見警員到場，未知後續發展。



許多網民留言直指老婦虐畜，「快啲放手啦」，「殘酷對待動物，拉得啦」，又勸喻樓主多走一步，「連埋條片，再報多次警啦」。



1名老婦伸出左手，抓住花槽1隻野鴿的腳部，但表面裝作若無其事。（facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」影片截圖）

老婦左手伸花糟抓野鴿 右手接糕點

樓主將影片上載至facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」，長約26秒。樓主表示現場是上水彩園廣場1間連鎖快餐店對開休憩處，多名長者在場坐下休息，其間有人派發食物，不排除是來自社福機構。其中1名老婦伸出左手，抓住花槽1隻野鴿的腳部，表面裝作若無其事，其後更伸出右手接住其他人派發的糕點，當場立即進食，但左手仍繼續緊緊抓住野鴿。

港女2次勸放手未獲理會

樓主同時上載另1條影片，從不同角度拍攝，能更清楚地看到老婦抓住野鴿的情況。樓主留言解釋，表示當時自己2次要求老婦放手，甚至詢問對方目的，但老婦始終沒有理會她。樓主其後報警求助，但由於有要事需要離開，臨走前都未見警員到場處理，所以未知事件後續發展。

樓主上載另1條影片，從不同角度拍攝，能更清楚地看到老婦抓住野鴿的情況。（facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」影片截圖）

網民斥虐畜 籲樓土「連埋片再次報警」

大量網民留言直斥虐鴿行為屬犯法，「虐畜喎」、「好過份」，又質疑老婦是想捉野鴿來食用，勸喻樓主「應該要再次報警，連埋條片，證據確鑿」。

捕捉野生動物可罰款10萬元及監禁1年

據第170章《野生動物保護條例》，所有野生雀鳥都屬受保護野生動物，任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物、不得管有或控制任何在香港取得的活生或已死亡受保護野生動物、得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋，一經定罪，可罰款10萬元及監禁1年。

（facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」）