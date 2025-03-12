轉季易病高峰期　即看3大預防流感貼士　增強免疫力輕鬆對付病菌

踏入3月，天氣經常忽冷忽熱，大家對季節性流感仍不容忽視。在本港，流感一般在1至4月，以及7至8月較為流行，健康的人患上流感後通常數天至兩周內自行痊癒；惟身體較弱者，例如長者、5歲以下兒童、孕婦及有長期健康問題的人，有機會出現肺炎、敗血症等併發症，甚至死亡。



然而流感並非不可預防，只要從生活細節中多做一步，注重個人衛生、保持良好健康生活習慣、接種流感疫苗，就可大大降低感染機會。下文將會教大家預防流感的方法，維持着健康身體的同時提升免疫力。



要預防流感，保持雙手清潔十分重要，洗手時應使用梘液及搓手最少20秒。（GettyImages）

預防流感方法1：注重個人衛生

要預防流感，最基本的是保持雙手清潔，在觸摸口、鼻、眼前和後，咳嗽或打噴嚏後，以及觸摸扶手或門把等公共設施後，都應該以清水和梘液清潔雙手，搓手最少20秒。若身旁無洗手設施，可使用含70至80%的酒精搓手液清潔。

為人為己，咳嗽或打噴嚏時應用紙巾掩蓋口鼻，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等病徵，應佩戴外科口罩，盡早向醫生求診，留在家中休息，切勿上學或上班，避免前往人多擠逼的地方。

不過，疾病總是防不勝防，即使做足防護措施，流感仍有機會「找上門」，若不幸患上嚴重流感或需住院，往往令人一時間大失方寸。及早為未來準備，在面對突如其來的「病魔」侵襲，也能從容應對，在養病期間也無需為金錢瑣事擔憂。

每周進行最少75分鐘的帶氧運動，如跑步、游泳等，能提升身體免疫力，建立對抗病菌的屏障。（GettyImages）

預防流感方法2：保持良好健康生活習慣

早睡早起、睡眠充足是維持健康身體的必要元素，晚上10時至11時是「黃金入睡時間」，進入深層睡眠能讓肝臟排毒，同時降低患上心血管疾病的風險，每天睡飽8小時，早上起床就能精力充沛地迎接新的一天。

保持良好睡眠習慣的同時，均衡飲食同樣重要。一日三餐應多吃含豐富維他命的蔬果、含蛋白質的肉類，避免進食多鹽多油的油炸及重口味食品。配合規律運動習慣，每周進行最少75分鐘的帶氧運動，如跑步、游泳等，能提升身體免疫力，建立對抗病菌的屏障。

作為忙碌的都市人，要保持良好作息、規律運動習慣確實不易，熬夜、睡眠不足往往令身體免疫力降低。除了抽空鍛鍊健康體魄，還需為未來作超前部署，及早做好準備，為自己及家人帶來安穩生活的保障。

預防流感最有效直接的方法就是接種疫苗，並需每年接種，以維持體內抗體。（GettyImages）

預防流感方法3：接種流感疫苗

預防流感最有效直接的方法就是接種疫苗，不要以為接種過一次流感疫苗後可永久得到保護屏障。由於流感病毒不時會衍生新的病毒株，具有高度變異性，故此每年流行的病毒株都會有所不同，加上抗體在一年後已幾乎流失，所以應每年都接種流感疫苗。

接種流感疫苗後，身體一般需要約兩周產生抗體來預防病毒。流感疫苗保護效用因人而異，視乎年齡及身體狀況，平均約達30%至80%，而對65歲以下健康人士更提供高達70%至90%的保護效用，因此無論兒童、成人、孕婦、長者，都應該接種疫苗保障個人身體健康。

接種流感疫苗後並不代表擁有「無敵星星」護體，只是降低了感染流感的機率，接種疫苗的同時，還可考慮購買醫療相關保險應付突發情況，為生活帶來雙重保障，減輕醫療、住院開支負擔，活得更安心。

疾病和意外無法預測，及早購買醫療及意外保險，能為自己及摯親帶來保障。（GettyImages）

人生疾病意外難料 購買保險輕鬆面對逆境

人生無常，疾病往往無法預測，一個來勢洶洶的重病能一下子擊垮身體，坊間有林林總總住院保障保險計劃，為社會大眾的健康身體帶來全面保障。若不幸重病入院，住院保障能減輕住院期間的財務負擔，享受保障之餘，同時更可享保費退還。

意外即是意料之外，突如其來的身體傷害及「死神」隨時都降臨身上，意外保險同樣必不可少，無論意外骨折或燒傷造成的傷殘，甚至意外死亡都均受保障，及早購買，既為自己亦為摯親着想，輕鬆面對不測逆境。

健康身體得來不易，做足個人衛生措施、均衡飲食、鍛鍊身體、接種疫苗的同時，預早購買醫療及意外保險，防患於未然，一筆保險賠償能為陷於困境的家庭帶來曙光，減輕經濟壓力，每一刻都活得更安心。