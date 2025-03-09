嫖妓性虐追求性刺激！商人頸纏鐵鏈「懸吊15分鐘亡」　妓女被捕

虐戀（俗稱「SM」）是性愛的一種。德國近日有男子為體驗被綑綁的激烈性愛，於是尋找行內「女王級」的性工作者提供服務。其間男子被鋼鏈纏頸，過程中發生意外，最終不幸死亡。涉事的性工作者被警方拘捕，並被控嚴重傷害他人身體致死罪。



德國1名53歲男商人請1名妓女提供綑綁性愛服務，其間發生意外死亡。（示意圖，非當事人。GettyImages）

男子傳訊買春：我想被折磨

綜合外媒報道，德國德勒斯登市（Dresden）1名53歲男商人為體驗激烈性愛，於是找上38歲「女王級別」性工作者潔奎琳（化名Jacqueline S），並斥資750英鎊（約7,480港元）進行一場6小時的性虐戀（SM）綑綁項目。事前男子曾傳訊給潔奎琳，表達希望「被虐待」的意願，「我想被利用、被折磨、被羞辱。真的受苦。如果你用『親吻我的腳』來回答我，我會很高興的」。

綑綁過程忽然失去意識

而潔奎琳在性愛服務過程中，用鋼鏈綑綁男子，並將他懸吊起來。15分鐘後，男子突然失去意識。潔奎琳意識到不妥，於是嘗試將男子鬆綁。然而，潔奎琳無法支撐男子沉重的身軀，且用作固定的登山扣被鎖死，令男子頸上鋼鏈愈纏越愈緊。

潔奎琳衝出房外求援，醫護人員及消防員接報趕來救助男子，將男子送院搶救，可惜他留院3天後不治離世。警方隨後拘捕潔奎琳。

提供服務的性工作者目前被拘捕。（GettyImages）

性工作者：他沒有說約定好的安全暗號

潔奎琳透露，她相信男子並非初次嘗試此類性交易，而過程中男子也沒有出現冒冷汗或全身顫抖等不適反應，更沒有說出約定好的安全暗號『紅色』來終止服務，因此她並不清楚發生了什麼事。

目前，潔奎琳被控嚴重傷害他人身體致死，若罪名成立，可被判處入獄3年或以上。

（綜合）