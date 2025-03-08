彈票黨！騙徒稱付支票「多兩個0」　狂催網店退款　因1點事敗

「彈票黨」出沒？網上交易要慎防受騙。近日有經營網店的網民發帖稱遇上彈票黨詐騙，對方假扮買家要求以支票入數交易，之後訛稱「過多咗錢」、「話入多咗兩個0」，要求退回多收的款項。所幸樓主機警，並未貿然同意請求，而是先聯絡銀行查詢，發現「可用結餘」沒有出現買家聲稱的款項，最後更被「彈票」。如果樓主錯信對方並將所謂「多收的款項」退回，便會招至損失，所幸樓主沒有上當。



網民們亦分享遇上「彈票黨」的經歷，笑言遇上這些騙徒大可回覆會報警備案，「 佢真係入咗真錢畀你，一定會問你拎case number（報案編號）」，又稱「支票寫錯銀碼嘅機會基本上非常低」。



有經營網店的網民發帖稱遇上「彈票黨」假扮買家，試圖進行詐騙。（電影「捉智雙雄」劇照）

經營飾品網店的樓主在社交平台Threads分享險些受騙的經過，指近日有客人聯絡詳談訂購商品細節，沒想到卻是詐騙，「又話係結婚禮物，我哋仲同佢傾埋配色+設計，估唔到最後係詐騙」。

假裝支票銀碼出錯要求退款

樓主指在洽談好細節後，對方聲稱是用「結婚基金」購物，又稱老公會付款，不同意其他網上轉帳方式，堅持用支票過數。樓主於是提供銀行帳號讓對方入票過數，翌日對方就不斷傳訊假裝指已入支票但「過多咗錢」，並催促樓主退款。

「買家」堅持用支票過數。（Threads）

「買家」傳訊假裝指已入支票但「過多咗錢」，並催促樓主退款。（Threads）

騙徒不斷催促退款

樓主於是表示需先聯絡銀行查詢交易，對方卻甚是焦急的要求樓主盡快退回多收的款項。從照片可見，雙方一直以英語交流，之後「買家」改以中文表示已過數，又催促樓主退款並要求「你把你手機銀行流水給我看，肯定已經在你帳戶」，而樓主則解釋「因為你入嘅錢唔係喺我哋可用結餘度」。

樓主聯絡銀行後獲告知「可用結餘」上並沒出現該筆款項，亦即未收到錢，「銀行話等第二日3:00先確認收唔收到呢筆錢，要留意『可用結餘』而唔係『帳面結餘』」。

樓主稱需聯絡銀行查詢，「買家」卻甚是焦急要求樓主盡快退回多收的款項。（Threads）

「買家」改以中文表示已過數，又催促樓主退款，並要求查看她的「手機銀行流水」。（Threads）

險墮「彈票黨」騙局

事實上，「賬面結餘」可包括存入但未結算以供提取的支票，金額只供參考；而「可用結餘」才是指戶口內實際可供提取的款項。騙子「彈票黨」會存入無效支票，當受害人登入網上或流動理財後，會見到戶口的「賬面結餘」更新，但事實上支票尚未真的完成結算。相信該名假裝買家的騙徒就是利用無效支票過數，若樓主誤以為真的收到款項並將多收的款項退回，便會招至損失。

「假買家」設局失敗因為太貪心？

樓主透露本來「有一秒」真的以為對方「入錯錢」，直至對方展露貪婪一面，「但佢太貪心話入多咗兩個0」，樓主指其帳戶餘額根本沒有對方所說那麼多錢，故笑言「如果佢話入錯幾百可能真係俾佢呃咗」。而最終樓主亦發現對方所存支票「彈咗票」，所謂「買家」也就此消失，沒有再回覆樓主。

最終樓主亦發現對方所存支票已退票。（Threads）

網民：唔小心就中招

樓主驚覺遇上「彈票黨」，於是發文提醒他人，「大家都要小心，佢哋仲會買好多嘢令你覺得係『大生意』 差少少就俾佢呃咗了」。

帖文引起網民熱議，「呢招好耐了，但都仲係有人會中」、「一唔小心就會中招，記住記住一定要睇可用結餘」、「屋企人到2025年今日都仲有用緊支票（雖然佢哋識用轉數快了）真係俾呢班人玩殘」。

另有網民就指只需3個字「報咗警」就足以嚇退騙徒，「下次直接講『報咗警』三個字就得，可以同銀行攞返佢入嗰張飛然後報案」、「話已報警」、「叫佢報警，對方就會敗走」、「我都遇過，我只覆佢幾粒字：已報警備案，佢真係入咗真錢畀你，一定會問你拎case number（案件締號）假嘅自然會消失 ps. 真嘅遇過一次，假嘅遇過無數次」。

甚至有網民分享曾被「熟客」用支票行騙，「以前做五金舖，真係試過有熟客開支票買幾皮嘢水泵。結果第二日彈票先知嗰張係空頭支票，個客亦以後冇出現過。之後一律唔收支票，如果個客堅持，就叫佢過主 」。

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