逾6成胰臟癌患者有呢個特徵　醫生點名呢6種人好高危　4招保健康

不少人都聽過脂肪肝，但原來脂肪胰一樣恐怖，甚至惡化成胰臟癌。台灣1名醫生表示，過多的脂肪細胞令身體降低抗發炎作用，導致細胞癌化，有研究最新發現高達62%胰臟癌患者都有脂肪胰，醫生更指有6種人是高危群組，分享4招保持健康。



胃腸肝膽科醫師林相宏分享掃瞄照片。（facebook專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」圖片）

62%胰臟癌患者同有脂肪胰

胃腸肝膽科醫師林相宏在facebook專頁表示，台灣每3個人就有1位有脂肪肝，但「脂肪胰的盛行率其實也高達了16%」，最新研究更發現高達62%胰臟癌患者都有脂肪胰，是正常人的6倍之多，全因過多脂肪細胞會增加血液中的促發炎因子(Proinflammatory Cytokines)，降低抗發炎的細胞因子IL-10，導致細胞缺氧癌化。

更有日本學者提出1個理論，主張「胰臟的疾病都源自於胰臟內的過多脂肪，所以才導致糖尿病、急性慢性胰臟炎和胰臟癌」。

有6種人是脂肪胰高危群組。（示意圖/gettyimages）

6種人士屬高危群組

林醫生指出，脂肪胰臟和脂肪肝形成的原因類似，當缺乏運動和進食過多油膩食物時，身體會儲藏多餘脂肪，相比起肝臟，胰臟對於脂肪更加敏感，容易導致胰島素敏感度下降，阻抗性變高，形成糖尿病，更有研究發現一半脂肪胰患者都有糖尿病。

林亦指部份人容易有脂肪胰臟，第一大類是和代謝症候群相關，分別是腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高，以及好膽固醇偏低，第二大類是和酒精有關，酒精會造成胰腺細胞被脂肪細胞取代。

林醫生指出「控制體重才是預防胰臟疾病最好的方式」。（facebook專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」圖片）

醫生分享4招 保持身體健康

由於肥胖人士是脂肪胰最主要的高風險族群，所以林提醒大家最重要是減少醣類攝取，包括含糖飲料、太甜水果等，多進食原型食物、避免飲酒和養成運動習慣，「控制體重才是預防胰臟疾病最好的方式」，如果民眾想檢查自己是否有脂肪胰，比檢查脂肪肝更加困難，胰臟位置比較深層，容易被空氣阻擋，所以必須透過內視鏡超音波、斷層掃描瓷或磁振造影，才能檢查清楚。

（facebook專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」）