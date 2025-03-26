袋鼠難民大遷徙|foodpanda 600+新餐廳品牌進駐!優惠碼享$150折扣

六百多個新餐廳品牌宣布進駐foodpanda！搜羅各款人氣餐廳美食，日韓料理、東南亞美食，以至台式飲品及精品咖啡都應有盡有。最新加盟的餐廳陣容強勁，涵蓋Pirata Group、Leading Nation Group 及Nha Trang Group旗下的多個餐飲品牌獨家進駐，Goobne Chicken 和天仁茗茶亦同時獨家加盟foodpanda，帶來更豐富且超值的美食體驗，每一餐都品嚐到人氣滋味！客戶仲可以憑優惠碼「PANDADEAL」享受高達$150折扣優惠*及外賣自取6折*，相信大家沒有不轉會的理由！



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*尚有其他餐廳同時享有「PANDADEAL」優惠，敬請參閱foodpanda網站及apps內資訊。所有優惠以foodpanda為準，名額有限，先到先得，送完即止（即優惠期或會提早結束）。如有爭議，foodpanda 香港保留最終之決定權。優惠受條款及細則約束。

（資料及相片由客戶提供）