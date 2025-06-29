下半年這些生肖財運桃花雙豐收 屬猴升職加薪「他」遇求職良機
撰文：聯合新聞網
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台灣命理專家「星座塔羅牌之清水孟」點名生肖屬「雞、猴、龍」的朋友，下半年將迎來好的人際關係及好桃花，一路發發發。
下半年將迎來好運的3生肖，分別是…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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生肖雞
屬雞的朋友下半年人緣非常好，付出一分將可獲得十分的回報，想要求職的人，將會遇到好機會，謀得合適的工作。
生肖猴
屬猴的朋友下半年主管升遷運相當強，想要升職加薪，不妨向主管尋求協助提拔；如果想對心儀的人告白，將會有貴人協助。
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生肖龍
屬龍的朋友下半年人際運很不錯，不論是有意參加婚姻介紹所，或使用交友軟體，都會遇到非常好的人，在職場中同樣也會獲得大家的喜愛，建議不妨多請客，增進自己的人脈財寶庫。
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