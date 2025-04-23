8歲仔跳彈床！遭怪風吹至6米高空　飛越圍牆再墮地　離奇僅受輕傷

天使出手保護？美國發生1宗離奇意外，有男童在玩彈床時，突然被怪異強風吹至6米高空，由於事出突然，母親只能目睹兒子被怪風捲走，飛越兩道圍牆，在空中繞了一圈後，再跌落地上。但令人意外的是，男童事後竟然清醒，能和母親如常對答，並準確說出自己姓名及年齡，送院後證實只是受輕傷，結果亦令醫生感到震驚。



男童母親形容「我知道有天使在保護我的兒子，因為它們接住了他」，認為兒子能存活是個奇蹟，同時藉由是次意外，提醒其他家長謹記要把跳彈床牢牢緊綁在地上，否則遇上強風，彈床將會像大型風箏一樣飛上半空。



美國有男童玩跳彈床時，不幸遇怪風被吹至6米高空。（網上影片截圖）

8歲男童跳彈床 被怪風吹至6米高空

綜合外媒報道，事發地點為美國猶他州西南部的聖喬治市（St. George）一處住宅。當時8歲男童史密斯（Jake Smith）正與家人探望住在當地的親戚，當天天氣晴朗，史密斯在親戚家後院跳彈床時，突然被一陣怪風吹起至20英尺（約6米）的高空，並飛越兩道圍牆，在空中繞了一圈後，再跌落到地上。

2名男童正在玩跳彈床。（網上影片截圖）

2名男童正在玩跳彈床。（網上影片截圖）

高空墮地仍清醒 準確說出姓名及年齡

史密斯的母親雪莉（Shellie）在旁目擊整個過程，形容事出突然，「事情發生得太快，沒有任何預兆」。當史密斯掉落地上時，她即時上前查看對方情況，離奇的是兒子竟然絲毫無損，並詢問她是否在做夢。雪莉向兒子強調「這不是夢，這是真的」。雖然史密斯之後能坐起身，並準確說出自己姓名及年齡，「就像什麼事都沒發生一樣」，但雪莉亦立刻將其送院進行檢查。

8歲男童史密斯（Jake Smith）。（網上影片截圖）

男童母親雪莉目睹兒子被吹至6米高空，墮地時竟離奇仍清醒。（網上影片截圖）

僅受輕傷醫生感震驚

醫生之後確認史密斯只是擦傷，以及輕微腦震盪，檢查結果令醫生相當意外，並向雪莉表示「在這種情況下，通常不會得到這樣的結果」。事後史密斯和父母接受傳媒訪問，雪莉感激兒子僥倖存活，認為是天使暗中保護兒子，「我知道有天使在保護我的兒子，因為它們接住了他，今天兒子能和我在一起真是個奇蹟」。

男童意外後，即時被送往醫院進行檢查。（網上影片截圖）

男童意外後，即時被送往醫院進行檢查。（網上影片截圖）

醫生檢查後確認史密斯只是擦傷，以及有輕微腦震盪。（網上圖片）

父母提醒跳彈床需緊綁在地上 免像巨型風箏飛上天

史密斯父母希望藉由是次意外，提醒其他家長謹記要把跳彈床牢牢緊綁在地上，否則遇上強風，彈床將會像大型風箏一樣飛上半空。史密斯則「經一事長一智」稱，下次玩跳彈床時會更小心詢問父母「你的螺栓固定好了嗎？」。

史密斯父母提醒，謹記把跳彈床牢牢緊綁在地上，否則遇上強風將會像大型風箏一樣飛上半空。（網上影片截圖）

另一男童亦只是擦傷

事發當天其實還有另一名男童和史密斯一起玩跳彈床，他同樣被怪風吹起，所幸也只是擦傷和出現瘀青而已。

另一男童（右）和史密斯一起玩跳彈床，他同樣被怪風吹起，所幸只是擦傷和出現瘀青而已。（網上影片截圖）

（綜合）