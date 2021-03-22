大埔友屋企梳化底驚現自來花貓　6小時極速尋回喵喵主人網民狂讚

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-22 16:00

不要亂看家中的梳化底，隨時會有驚人發現！有大埔網民昨日（21日）發文，稱突然在家中的梳化下，發現1隻自來的花貓！他只好向有養貓的友人求助，同時於區內群組發文尋主人。幸運的是，樓主相隔6小時後已為貓貓尋回主人，原來牠是同層住戶的寵物，名副其實是樓主的鄰居。帖文獲大批網民分享，紛紛笑言：「點解我屋企梳化底無？」

有大埔街坊昨日於家中梳化底發現自來貓，發文尋主人後，小貓於6小時後便返回主人身邊。（fb「Tai Po 大埔」圖片）

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昨午2時許，有大埔街坊於facebook群組「Tai Po 大埔」發文，急問：「有冇人屋企唔見咗貓？」他指在家「無啦啦」發現1隻混色小花貓於梳化底出現，因不知小貓從何而來，只好於網上尋主人，同時向同層及樓上樓下的鄰居查問，「同咗管理處講，問埋樓上嘅鄰居，都係暫時冇消息」。

帖文一出即獲網民幫忙，紛紛轉發希望貓貓的主人得知事件，亦有人建議如未能找到主人，樓主可考慮收養，笑指「你係被選中嘅貓奴」、「主子已被喵喵領養」。樓主則表示因「屋企實在冇辦法養到」，故暫時將貓貓放於同區1名本身有養貓的朋友家中，又指「貓仔冇咗主人應該好唔開心，所以都係想同佢搵返主人」。

樓主於梳化下發現小貓，直言當刻「我真係呆咗10秒左右，完全O晒嘴」。（fb「Tai Po 大埔」圖片）

相隔約6小時後，樓主於晚上8時許更新，稱已尋回小貓的主人。原來該隻名為「喵喵」的小貓是同層住戶的寵物，意外走入樓主的家「探訪鄰居」，但因主人曾外出，故未有及時發現喵喵離家出走，「（主人）同我同一層，但係我一開頭拍門嗰陣佢唔係屋企」。樓主鬆一口氣後表示，發現喵喵的一刻「我真係呆咗10秒左右，完全O晒嘴」，幸好極速尋回主人，笑言「今日應該係喵喵同埋我屋企張梳化最出名」。

網民及街坊們得知喵喵平安回家也感安慰，大讚樓主雖然未能安置小貓，也盡力為牠尋找主人，直指這是「搞笑又溫馨的奇遇」。更多網民則笑言羨慕樓主得到小貓「寵幸」，紛紛稱「返屋企都睇下我個梳化有冇貓先」、「好失望，點解我梳化底得啲塵」、「求分享，你張梳化邊到買」、「我啱啱搵過梳化底點解冇？」。

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日本一位網民將3年來收集的貓毛搓成球體。（Twitter帳號「fEvlBR47iKl5KK6」圖片）

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日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

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