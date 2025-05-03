成年子女拒養父親！向法庭申請免扶養　母親都力撐　心寒理由曝光

父母不吃兒，但世間卻真的有狠心父母。台灣1名男子被指對妻子和2名子女不聞不問，更因吸毒而頻繁進出監獄，而且不但家暴妻兒，更曾經試圖向孩子餵食毒品，甚至嘗試將子女推下樓，最終自行離家出走，18年來沒有聯絡過家人。子女長大後向法庭申請免除對父親的扶養義務，母親同樣作供交代丈夫當年種種過份行徑，支持子女的主張，最終法官批准有關申請。



父親向妻兒家暴，甚至有1次試圖向子女餵食毒品，抑或嘗試將他們從11樓陽台推下去。（示意圖/gettyimages）

父親吸毒兼家暴妻女 圖向子女餵毒品

台媒於今年4月報道，案件在台北地院審理，涉事2名子女主張，由他們有記憶以來，都是由母親獨自扶養，父親從來沒有支付過任何家庭費用，而且有不良嗜好，經常因吸毒而進出監獄。父親偶然回家，就會向妻兒家暴，甚至有1次試圖向子女餵食毒品，又或是嘗試將他們從11樓陽台推下去，幸未能成功。其後父親離家出走長達18年，一直沒有聯絡家人。

母親要求離婚遭電話恐嚇

2名子女的母親作供時亦表示，丈夫當年只會在家中打電動遊戲，由老爺負責家庭開支，後來丈夫離家出走，她就打2份工養育孩子，當她聯絡丈夫要求離婚，但遭到對方電話恐嚇。

子女長大後向法庭申請免除對父親的扶養義務，母親作供時直爆出丈夫當年種種離譜行徑，最終法官批准申請。（示意圖/gettyimages）

子女申請免除對父親扶養義務

如今子女已經長大成人，向法庭申請免除對父親的扶養義務，人父收到法院合法通知，但沒出庭，同時沒有提出任何答辯文件。

法官批准免除扶養義務

法官認為，2名子女和母親的口供大致相同，指父親從來沒有支付孩子的扶養費，沒有親自陪伴和照顧孩子，沒有盡到扶養義務，批准子女請求，免除其扶養義務，全案仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）