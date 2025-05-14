一屍兩命！貪錢夫嫌嫁妝少　虐待8年再放火燒死懷孕妻　判刑出爐

印度發生燒死孕妻案件。1名男子一直不滿妻子一家給予太少嫁妝，8年來虐待妻子，躁男不理會妻子懷孕4個月，遷怒放火燒妻，女傷者奮戰4天過身，造成一屍兩命慘劇。案件經10年審判後，涉案人夫被判終身監禁及罰款1.7萬盧比（約1,500港元）。



印度男子庫馬爾一直對妻子德維一家給予的嫁妝耿耿於懷，認為金額太少，所以一直虐待妻子。（示意圖/gettyimages）

人夫不滿妻子嫁妝太少 施虐8年

女死者德維（Jaya Devi）與丈夫庫馬爾（Pramod Kumar）於2007年結婚，夫婦育有2名孩子，一家人住在布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr）。庫馬爾一直對妻子娘家給予的嫁妝耿耿於懷，認為金額太少，所以一直虐待妻子。

再次因嫁妝大動肝火 點火燒死孕妻

去到2015年4月12日，德維已懷有4個月身孕，庫馬爾再次因嫁妝一事而大動肝火，繼而遷怒妻子，將煤油澆在妻子身上及點火，德維全身85%以上被燒傷，被送到德里1間醫院接受搶救，4天後傷重不治釀成一屍兩命，享年32歲，臨終前交代遭丈夫虐打及放火燒傷經過。

庫馬爾不理會妻子懷有4個月身孕，因嫁妝一事而點火燒死妻子。（示意圖/gettyimages）

法官判被告終身監禁

案件經過約10年審訊，被告現年45歲，法官5月3日裁定被告罪成，判處終身監禁，以及罰款1.7萬盧比（約1,500港元）。法官宣判時強調，量刑必須考慮犯案動機及對社會的影響，必須嚴懲犯人，以昭公義。

庫馬爾不理會妻子懷有4個月身孕，因嫁妝一事而點火燒死妻子。（示意圖/gettyimages）

類似案件當地不時發生

類似案件不時在印度發生，1名男子2025年4月因索取嫁妝而謀殺懷孕妻子，雙方2018年結婚，過去7年，男疑犯一直因嫁妝金額問題而虐待妻子。

（綜合）