香港人你快樂嗎？即睇3大快樂關鍵　培養好習慣助你輕鬆應對壓力

你活得快樂嗎？香港生活步伐急速，競爭激烈，學生面對課業壓力，打工仔面對工作壓力，排山倒海的焦慮感壓得喘不過氣來，多項調查顯示港人快樂感持續下跌。根據牛津大學幸福研究中心2025年度「世界幸福報告」（World Happiness Report），香港排名已連跌5年，由2021年第77位跌至今年第88位，排名比日韓、菲律賓、馬來西亞、印尼等地還要低。



若集中看本地數據，和富社會企業「香港開心D」平台2024年度「香港整體開心指數」顯示，港人整體開心指數跌至5.63分（10分滿分），創7年來新低。調查反映一眾港人確實需要關注自身快樂、身心靈健康，但快樂感到底從何而來？不妨花點時間閱讀以下文章，原來只要在平凡的生活中踏出一小步，就能製造快樂，擁抱正能量。



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香港人生活高壓，多相約朋友一起跑步，有助釋放平日累積的壓力，令身心舒暢。（GettyImages）

快樂關鍵1：平衡健康與身心狀態

港人生活高壓，情緒病、抑鬱症已是常見的都市病。「香港開心D」平台2024年度「香港整體開心指數」調查顯示，每10個香港人就有超過1人，幾乎每天都會感到心情低落、沮喪或絕望，甚至有超過一半受訪者有中度至重度的抑鬱情緒症狀，重度抑鬱症更高達三成。

壓力和情緒往往影響睡眠品質，根據生活易2024年「港人睡眠及補眠習慣調查」，約七成受訪者認為睡眠質素差，當中有74%人主要因為「壓力大」、過半人「睡前使用電子產品」而犧牲了睡眠時間。

雖然工餘時間使用電子產品玩遊戲、看劇、聽音樂等，能夠舒緩精神壓力，放鬆心情，但也應適可而止，避免沉迷。減少熬夜，每天保持8小時深層睡眠時間，多冥想、做瑜伽、跑步、旅行，有助釋放平日累積的壓力。然而，日常生活意外防不勝防，睡眠不足容易令精神不振，運動時如一不小心隨時發生意外，預早購買個人意外或醫療保險，即使不幸遇上意外時也可安心無憂，保障自己與家人的健康。

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適時放下手機，多與家人朋友相聚，共建歡樂時光，提升快樂感。（GettyImages）

快樂關鍵2：真實社會人際連結

香港人口密度雖高，惟港人工作忙碌，加上電子產品娛樂選項多，愈漸依賴下手機成癮問題嚴重，若缺乏適度社交互動，往往容易被孤獨感籠罩。加拿大運動品牌lululemon《2024全球幸福感報告》顯示，男性（55%）比女性（42%）感到更孤獨，超過一半（53%）「Z世代」更表示目前感受到前所未有的孤獨感。

而香港近年掀起移民潮，不少港人子女已移民海外，「留港長者」常常感到孤獨。香港基督教服務處2024年「留港長者狀況及服務需要調查」顯示，135名55歲或以上受訪留港長者中，有45.9%人獨居，63%人社交孤立屬高風險，49.6%人有抑鬱傾向。

若想擺脫孤獨感，首要是遠離社交媒體，透過參加不同類型的社交活動如讀書會、運動班等，認識志同道合的朋友，或多花時間與家人朋友聚會，從而提升多巴胺與腦內啡，讓您的身心得到滿足感。用心經營人際關係的同時，為自己和家人的未來做好準備，未雨綢繆，購買一份保障對家人展現關愛，增添安心，自然可活出快樂人生。

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港人愈來愈長壽，醫療成本持續上漲，盡早選擇合適醫療保險，能減輕未來醫療開支負擔。（GettyImages）

快樂關鍵3：擁有多重保障 減輕未來生活壓力

香港生活成本高，無論物價、樓價、租金，都成為無形壓力，增加焦慮感。根據美世人力資源顧問公司（Mercer）2024年《生活成本城市排名》，香港超越新加坡，再度被評為全球生活成本最高城市，按消費類別劃分，香港住屋租金成本按年上漲8%。

人類愈漸長壽，隨之而來，醫療成本持續上漲。根據風險管理顧問公司WTW 《2025年全球醫療趨勢調查報告》預計香港醫療通脹率為9.8%，減除一般通脹後，醫療成本仍上漲7.5%。

生活成本不斷攀升下，有效的應對策略十分重要。保持理性消費，明確列出每月收入與支出，制定有效的每月支出目標，例如已搬離家中，不與父母同住，追求獨立的人，可考慮與朋友合租，分擔高昂的租金與開支。此外，盡早選擇合適醫療保險，能為未來生活提供保障，降低財務壓力焦慮感的同時，減輕未來醫療開支負擔。

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快樂泉源在生活中無處不在，只要用心找尋，定能找到適合自己的解壓秘訣。無論是聽音樂、做運動、旅行，還是與家人朋友聚會，總有一樣能令你暫時忘卻當刻煩憂，露出久違的笑容。而未來生活並不可預視，意外和疾病不知何時來襲，為了未來更安穩無憂，不妨購買一份意外、醫療保險，提早部署，即使發生突如其來的事故，也能安心處理一切困難，減低焦慮無助感。