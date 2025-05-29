麥當勞代言人逐個數！呢首歌超洗腦

香港麥當勞踏入50週年，當中的漢堡飽、薯條、急口令、生日會……還有麥當勞叔叔與好朋友們，統統成為香港人的集體回憶！五十年永恒不變的是，每個年代的男生都希望身邊有一個肯同你捱麥記的女朋友，而對於麥記的回憶，除了來自視覺與味蕾，還有從聽覺深印於腦海中的歌曲，每當聽到「Ba Da Ba Ba Ba Ba，只要給我一句歌」，回憶即刻返晒嚟，然後一句句跟著唱，唱到餓了就想去食返個老麥！



陳奕迅（Eason）的《聽聽》絕對是洗腦之作，更令網民興起盤點麥記歷年的代言人，直指陣容是「大癲」級數，許多人選都是當代最紅的歌手或組合，近有MIRROR、遠有軟硬天師；除了Eason，還有「Chef Lemon」謝霆鋒、張敬軒和容祖兒，就連劉德華都榜上有名！隨著時間線推移，許多廣告已成為經典，而家嘅Gen Z同Gen Alpha年輕人可能估唔到「乜佢都賣過M記廣告？」，一於一齊細數歷代麥記代言人！



提到麥當勞廣告歌，大多數網民想起2005年陳奕迅的《聽聽》，一響起「Ba Da Ba Ba Ba Ba」可能已聯想起下一句。（《聽聽》MV截圖）

香港麥當勞50週年音樂會惹網民哄動：重點係有Eason加霆鋒

麥當勞於7月5日在亞洲國際博覽館舉行《香港麥當勞50週年i'm lovin' it 音樂會》，集齊陳奕迅、謝霆鋒、張敬軒、容祖兒、軟硬及MIRROR上演音樂盛宴，齊齊做善事支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。消息一出就引起社交平台及討論區熱議，連登討論區等更有網民發帖驚呼陣容「太屈」，話淨係Eason已經好屈，仲有埋啱啱開完演唱會嘅霆鋒、軒公、Joey、成隊鏡（MIRROR），同軟硬。

香港麥當勞 50 週年辦音樂會，網民看到陣容後不禁說「太屈」。（連登討論區截圖）

麥當勞廣告歌陳奕迅《聽聽》公認最經典

提起麥當勞廣告歌，大家第一個想起的名字都是陳奕迅，將「i'm lovin' it」這個麥當勞品牌口號唱到深入民心，廣告歌《聽聽》更是唱到港人「入腦」，基本上聽到「Ba Da Ba Ba Ba Ba」就接得到下句歌詞。而麥當勞App自從推出電子優惠券後，可以用手機「嘟」優惠coupon，當時Eason更將「Ba Da Ba Ba Ba」哼成「嘟嘟嘟嘟嘟」，幫助市民記住領取優惠。

麥當勞35週年主題曲《心腹》也是由陳奕迅獻唱。（《心腹》MV截圖）

麥當勞推出24小時餐廳時由陳奕迅主唱的《為午夜喝采》，是當年打工仔和學生哥眼中的經典曲目。（廣告截圖）

由於表演嘉賓中還有軟硬，當年軟硬曾在演唱會上即場改歌，網民笑言：「Eason 同軟硬可唔可以順便復刻《夕陽無限好M記版》麥當勞薯條～條條條。」

謝霆鋒：我認我係坐唔定 網民求重推「煎蛋肉醬飽」

謝霆鋒早前在啟德體育園主場館的演唱會取得重大成功，令人重新留意他「歌手」的身份，但也忘不了霆鋒同時是「Chef Lemon」！廚藝了得的他於2018年和麥當勞The Signature Collection合作，當時他在兩段廣告片分別表示「我認我係坐唔定，就係想不斷試唔同嘅新嘢」、「我鍾意呢度，係我熟悉嘅味道」，結果從「踎大排檔」中取得靈感，創出「鋒味安格斯・煎蛋肉醬飽」及「鋒味洋蔥吉列豬扒飽」，成為「My Taste of Hong Kong」。霆鋒唱著廣告主題曲《青空》，身影在香港鬧市中游走，既地道又別有情懷，的確很「香港」。

謝霆鋒從「踎大排檔」中取得靈感，創出「鋒味安格斯・煎蛋肉醬飽」及「鋒味洋蔥吉列豬扒飽」。（廣告截圖）

謝霆鋒2018年時和麥當勞合作推出「鋒味安格斯・煎蛋肉醬飽」，在香港鬧市拍攝廣告主題曲《青空》，滿滿香港情懷。（廣告截圖）

網民希望麥當勞重推「鋒味安格斯・煎蛋肉醬飽」。（廣告截圖）

容祖兒+軒公齊跳Shake Shake薯條舞

能歌善舞的容祖兒早就是麥記代言人，至2018年夥拍老友「軒公」張敬軒一起唱「Shake & Dip」，推廣Shake Shake薯條和麥樂雞。而性格搞鬼的軒公真正坐唔定，膽敢向師姐說：「容祖兒，「我呢，我細細呢，就睇你跳Shake Shake薯條舞呀！」結果祖兒決定教軒公跳舞，空有「潮童」打扮的軒公卻出師不利像抽筋般，被祖兒嘲「渣到死呀，咩嘢事你呀？香港腳發作呀？」，兩人在一系列「Shake & Dip」廣告中如閨蜜般親切相處，軒公更破格唱rap，令人留下深刻印象。

容祖兒是麥當勞Shake Shake薯條的經典代言人。（廣告截圖）

容祖兒2007年在街頭追擊搖搖達人新花式，進行「Shake Shake薯條大鬥拍」活動。（廣告截圖）

容祖兒教張敬軒跳新的「Shake Shake 薯條舞」，十分搞笑。（廣告截圖）

容祖兒和張敬軒一起宣傳「Shake & Dip」，至今仍深入民心。（廣告截圖）

MIRROR代言炸雞掀抽鏡仔卡熱潮

MIRROR無疑是近年冒起得最快的男團組合，於2021年代言全新口味麥炸雞時，麥記連續4星期分階段限量推出不同成員的「鏡仔卡」及專屬顏色包裝盒，引發市民抽卡潮，聲勢浩大。而近期12位鏡仔甚少齊集出Show，這次麥記音樂會對粉絲來說，絕對是「機會嚟啦，飛雲」。

MIRROR麥當勞合作推出「鏡仔卡」，再引發市民抽卡潮。（資料圖片）

MIRROR麥當勞合作推出「鏡仔卡」，引發市民抽卡潮。（資料圖片）

軟硬「失驚無神恭喜你系列」 成麥當勞經典合作

至於麥記音樂會最受網民注目的「軟硬天師」，林海峰與葛民輝跟麥記的合作時，最重要不是人數，而是創意。於2013年農曆新年期間推出的「失驚無神恭喜你」系列短片，走訪社會各界同大家講恭喜，醒獅隊、雜貨店、花店、報紙檔、保安員、船長、太極師傅，幼稚園、海味店……全都是祝福對象，是他也是你和我，而軟硬更曾與麥記crossover推出十二生肖公仔，相信已落入尋常百姓家多年。他們早前更走勻全港，去埋山頂、清水灣，甚至麥當勞道放置滿載回憶的麥當勞叔叔長櫈，引起港人那些年共鳴。

軟硬和麥當勞新年時推出的「失驚無神恭喜你系列」，到訪香港各處送驚喜。（廣告截圖）

軟硬和麥當勞新年時推出的「失驚無神恭喜你系列」，到訪香港各處送驚喜。（廣告截圖）

軟硬更曾與麥記合作，聯乘推出十二生肖公仔。（廣告截圖）

香港麥當勞今年50周年，早前軟硬走勻全港搬運麥當勞叔叔長櫈。（廣告截圖）

捐款$50即有機會抽中2張音樂會門票

麥當勞50週年音樂會的「癲」級陣容引起網民關注如何購票，其實可以透過麥當勞App點擊捐款再接駁到活動頁面，每捐$50予香港麥當勞之家慈善基金，即可獲得1次抽獎機會，有機會得到2張門票，即日起到6月15日還可以捐款抽獎，名額達3,600個。

除了是次音樂會的嘉賓，歷年來眾多歌手和演員都曾和麥當勞合作拍廣告，這些經典十足的廣告截圖一出，網民可能會心微笑，最後1人可能令年輕網民意想不到！

經典麥當勞代言廣告回憶殺

1.劉德華：麥當勞勞叔叔之家星級監護人

亞洲第一間麥當勞叔叔之家1996年於香港投入服務，劉德華2007年擔任星級監護人，號召大眾關注患病兒童及其家庭，親自填詞及演唱《沒有翅膀的天使》，正是麥當勞叔叔之家的主題曲。而連續3年出任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤，也曾化身玩具修理員來重新演繹這首經典慈善歌曲。

劉德華2007年擔任香港麥當勞叔叔之家星級監護人，廣告主題曲《沒有翅膀的天使》由他親自填詞。（廣告截圖）

由2023年起，連續3年出任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤，也曾化身玩具修理員來重新演繹這首經典慈善歌，繼續向下代傳承祝福。（廣告截圖）

2. 陳慧琳：Shake Shake 薯條廣告代言人

談到Shake Shake 薯條廣告，網民均提起其實陳慧琳也代言過。千禧年代初，陳慧琳和麥當勞合作在餐廳內帶領顧客跳出Shake Shake 薯條節拍舞蹈，當時的薯條袋上還有卡通版Kelly。

陳慧琳千禧年代初和麥當勞合作在餐廳內帶領食客跳出Shake Shake 薯條節拍舞蹈。（廣告截圖）

廣告中的薯條袋還印了卡通版陳慧琳。（廣告截圖）

3. 林嘉欣：綠色小清新代表

金馬影后林嘉欣早於2003年就為麥當勞拍廣告，1句「生菜有生命㗎」介紹田園烤雞香草飽。植物製新餐肉面世後，麥當勞也為推動綠色食物出一分力，推出新餐肉系列，茹素的林嘉欣也順理成章擔任代言人。

林嘉欣介紹田園烤雞香草包的廣告，網民應該記得「生菜有生命㗎」。（廣告截圖）

林嘉欣介紹田園烤雞香草飽的廣告，網民應該記得「生菜有生命㗎」。（廣告截圖）

茹素的林嘉欣2020年再和麥當勞合作推廣OmniPork新餐肉系列。（廣告截圖）

4. 郭富城 x Baby Shark 全港首間LEED零碳認證餐廳

要講「Green」也不得不提城城，2023年麥當勞將太和分店改造成全港首間獲美國綠色建築委員會LEED零碳認證餐廳時，作為星級爸爸的郭富城就擔任環保大使，夥拍「BB界頂流」Baby Shark拍片，在「海底」搖來搖去推動減塑，可愛度爆燈。

2023年麥當勞將太和分店改造成全港首間獲美國綠色建築委員會LEED零碳認證餐廳，星級爸爸郭富城就擔任環保大使，夥拍「BB界頂流」Baby Shark拍片，可愛度爆燈。（廣告截圖）

5. 唐寧：麥當勞歡樂餐

最近常常分享健康運動生活的唐寧是童星出身就很多人都知，但原來她1991年也曾拍過麥當勞廣告，至今仍在一些專頁和YouTube頻道上流傳。重溫廣告才得知當年的開心樂園餐是叫「歡樂餐」，贈送的不是玩具，而是麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛造型的文具。

童星出身的唐寧1991年曾為麥當勞拍廣告，當年的開心樂園餐是叫「歡樂餐」。（廣告截圖）

6. 蔣志光：排隊點餐歌

有網民認為經典的麥當勞廣告歌不得不提蔣志光，他2015年曾重新翻唱自己的名曲《相逢何必曾相識》，改作《相逢何必曾Big Mac》，由「無謂令你令你令你令你再度再度灑淚」唱成「人人食過食過食過食過又笑又叫好味」。其實蔣志光早於1988年就曾經拍過麥當勞廣告，以類似說唱方式向職員點餐，「巨無霸魚柳飽孖寶炸薯條漢堡包煙肉蛋漢堡……」，幾乎點盡所有食物款式，快過當年的巨無霸急口令。

有網民認為要數麥當勞經典廣告歌不得不提蔣志光，他2015年重新翻唱自己的名曲《相逢何必曾相識》，改作《相逢何必曾Big Mac》。（廣告截圖）