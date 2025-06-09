Ant Bank全民賺錢！零成本獲高達百萬體驗金　試贏利潤可認購基金

面對經濟寒冬，不少人都希望透過投資為自己增加收入，不過現時投資環境複雜多變，新手若有意入市最好事先做好準備。Ant Bank螞蟻銀行（香港）現時推出「全民賺錢」投資體驗活動，開通投資賬戶送高達百萬體驗金*，讓一眾投資者在真金白銀入市前，透過模擬市場零成本汲取實戰經驗，先一嚐投資「賺錢」滋味！而且在體驗中所獲模擬盈利會以「加碼券」方式發放至用戶的投資賬戶內，可用於實際投資，即使蝕錢也無需付出任何費用，實行「贏你賺，輸就Ant Bank畀！」

無論你是投資初哥定老手，在現時大上大落的市況下，都可以選擇購買低風險基金，避險之餘亦可賺取穩定回報，可謂「躺贏」之選。以下將為大家介紹不同穩陣型基金，兼話你知如何1分鐘快速領取百萬體驗金*，試玩模擬交易！



2025年環球投資環境愈趨複雜波動，包括美國貿易政策變動、各地宏觀經濟及利率走向反覆、地緣局勢不穩，以至AI人工智能等新技術業態衝擊，均為市場增添一系列不確定因素，大大提升投資難度。這對於經驗不多的新手來說，或許太過刺激，若想入場了解市況，不妨利用模擬體驗金來練習投資基本功。

Ant Bank全新推出「全民賺錢」投資體驗活動，新客戶開通投資賬戶可獲高達百萬體驗金*，可於活動頁試玩模擬交易，認購基金賺取虛擬收益。（Ant Bank圖片）

Ant Bank推「全民賺錢」模擬投資體驗 盈利獎基金認購加碼券

Ant Bank全新推出「全民賺錢」投資體驗活動，新客戶開通賬戶可獲高達百萬體驗金*，可於活動頁試玩模擬交易，認購基金賺取虛擬收益。試玩後，投資獲利的客戶將獲「加碼券」，可用於真實投資時提升你的基金認購金額。即使在模擬交易中「投資失利」，亦無需付出任何費用，以零成本了解投資操作，學習如何合理分配自己的資金。

新客戶只需要在AlipayHK應用程式點開Ant Bank小程式，便可使用基金投資服務，開通投資賬戶可獲得體驗金。（Ant Bank圖片）

1分鐘開通投資賬戶#獲高達百萬體驗金

試玩方法非常簡單，新客戶只需要在AlipayHK應用程式點開Ant Bank小程式，開通投資賬戶可獲得隨機金額的體驗金，最多可高達100萬，然後登入活動頁面點選「開始試玩」即可模擬認購基金。每次模擬認購可體驗7日，客戶可隨時檢視持倉收益，而體驗結束後，所得模擬利潤會以加碼券方式，直接發放於客戶的投資賬戶中。即使在體驗中出現虧損，參加者也不用花任何費用。

#1分鐘為最快開戶時間，實際開戶時間受個別情況而定。

試玩Ant Bank「全民賺錢」模擬投資體驗



體驗後若有意入市投資基金，則可按個人需要和可承受風險等因素揀選合適基金，配合體驗所獲得的加碼券，提升你的基金認購金額。在目前市況波動下，不少人會考慮揀選低風險、回報較穩定的基金產品，因為基金是由專業投資團隊制定的投資組合，透過分散投資降低風險，維持回報水平。

市況波動 低風險基金助降低投資風險

基金產品種類繁多，目前Ant Bank投資服務提供不同種類的基金，包括黃金基金和貨幣市場基金等穩陣之選。其中黃金具備避險屬性，在市場動盪時可提供一定回報；而貨幣市場基金則主要短期投資在國債、存款證及定期等保守金融產品，特色是風險較低並能提供一定收益，而且認購金額門檻不高，近年愈來愈受投資者青睞。

市面上的基金產品種類繁多，當中包括黃金基金和貨幣市場基金等都是穩陣之選，若喜歡追求回報和較願意冒險，亦可選擇新興市場基金。（資料圖片/Getty Images）

至於新興市場基金，則主要投資於印度、南美、非洲和中東等市場，對比上述兩類基金風險稍高，但回報方面更能反映市場最新趨勢，更適合喜歡追求回報和願意冒險的投資者。

新用戶現時開立Ant Bank投資賬戶會同時開通「高息餘額+」賬戶，可領取豐富迎新獎賞，開通「餘額+」高收益賬戶可享高達HK$1,350現金獎賞，升級至「高息餘額+」賬戶再享高達HK$8,888現金獎賞，「高息餘額+」賬戶更可享高息活期年利率，立即經AlipayHK App開戶Ant Bank賬戶領取獎賞！

優惠受條款細則約束

以上為Ant Bank現時的推廣，請參閱Ant Bank官網了解最新資訊。

*體驗金是隨機獲取的，體驗金的投資決策由用户基於自身需求及風險承受能力自主作出。體驗金是虛構的，並無現金價值。所有用體驗金的基金交易均為虛構性質，不涉及任何投資基金產品的實際認購或贖回操作。使用體驗金所獲得的模擬交易利潤將以券形式發放，詳情請參閱活動條款及細則。體驗金是由螞蟻銀行提供，AlipayHK並不涉及提供其服務。

投資涉及風險。本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。此內容僅供參考之用，並不構成對任何投資產品或服務的銷售要約、 邀請或招攬行為，亦不應視為任何投資建議或回報保證。屏幕內容只供參考。