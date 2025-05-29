電子支付比併｜八達通5大優勢完勝QR Code　毋須上網交易速度快

【香港旅遊／消費攻略】電子支付工具「QR Code（二維碼）」日漸普及，但原來受制於網絡訊號未必「穩陣」？早前「五一黃金周」期間，就由於大批內地旅客於港鐵落馬洲站同時使用手機二維碼乘車，導致車站網絡癱瘓未能及時處理，人潮逼爆閘口，事件引起各界關注，事後更有不少內地旅客於小紅書發文大呻「早知預先購買八達通」；事實上，旅客如使用iPhone或華為手機，可提早下載旅客八達通App，並透過銀聯卡增值，即可開通手機八達通，乘車過閘，零售付款等均可輕鬆辦妥。



在香港，雖然不少地方可以使用二維碼作電子支付，然而對比之下，八達通明顯有5大優勢，包括「穩定性」、「交易速度更快」、「操作簡單」等，便捷程度可謂「完勝」二維碼，以下八達通5大好處一一話你知！



五一黃金周期間，大量內地旅客經港鐵落馬洲站訪港，並同時上網使用QR Code二維碼入閘，導致手機網絡崩潰，迫爆港鐵站大堂。（網上圖片）

八達通是本港最普及的電子支付工具之一，全港滲透率高達98%，有近19萬個付款點接受八達通卡，每日總交易額高達3億元。而八達通除了實體卡，用戶只要將八達通加入iPhone、Apple Watch及Android手機，就可以使用手機「NFC（近場通訊）」功能進行非接觸式手機支付，快捷方便，對比二維碼支付有5大優勢難以取代。

八達通在香港有5大優勢，包括「穩定性」、「交易速度更快」、「操作簡單」等。（資料圖片）

八達通優勢1：穩定性 ── 交易時毋須使用網絡

「二維碼」支付需要連結網絡使用，一旦網絡不穩，甚至中斷沒有信號就無法使用，「五一黃金周」內地旅客逼爆港鐵落馬洲站事件就是一大實例。相比之下，無論是實體卡還是手機NFC功能，八達通支付時都毋須連接網絡，即使在沒有網絡信號的環境下仍可使用，較「二維碼」支付穩定。

八達通優勢2：便捷性 ── 支付速度更快

現時使用「二維碼」支付，用戶須先打開手機應用程式再進行一系列操作以獲取交易二維碼，「掃碼後」還要等待商戶網絡確認交易，處理需時。然而八達通用戶可直接取出實體卡拍卡，交易速度只需0.3秒；手機八達通（包括旅客版手機八達通）用戶則毋須打開手機應用程式，甚至不用亮起熒幕，只要把已打開NFC功能的手機輕觸八達通讀寫器就完成支付，比「二維碼」支付更快捷，特別適合香港生活節奏。

無論是實體卡還是手機NFC功能，八達通支付時都毋須連接網絡，即使在沒有網絡信號的環境，仍可使用。（資料圖片）

八達通優勢3：方便性 ── 操作簡單方便老少使用

八達通使用方法簡單直接，只須拍卡即可付款，毋須學習複雜操作，任何年齡層包括長者、小朋友及不熟悉智能手機用戶，都可以輕鬆上手，不會「卡關」。「二維碼」支付需要熟識手機操作，對不擅長使用電子設備，尤其是長者而言較為不便。

八達通優勢4：安全性 ── 減少資料泄露風險

NFC技術具有傳輸速度快、安全性高特點，因為NFC技術採用獨特加密算法，在數據傳輸過程中對關鍵信息如銀行卡號、交易金額等進行多重加密，外部人員難以看到及篡改數據，而且NFC傳輸距離短，信號被攔截或設備被入侵可能性低。

至於「二維碼」支付，雖然基本安全，但由於易於複製，因此每個「二維碼」有效期短，必須透過網路定期更新，以確保安全。

八達通使用方法簡單直接，毋須學習複雜操作，任何年齡層包括長者都可輕鬆上手。（資料圖片）

八達通優勢5：耐用性 ── 毋須留意電量

「二維碼」支付依靠手機設備，若手機沒電或損壞，將無法使用。八達通實體卡本身可長期使用，毋須充電，而手機八達通NFC功能毋須打開手機，耗電量相對較少，耐用性更高。在蘋果和華為手機上，即使手機用到沒電，八達通NFC功能仍能在一段短時間內運作，確保出入閘暢順。

八達通可用人民幣充值 旅客遊港暢通無阻

為方便來港內地旅客使用八達通，八達通公司推出微信小程序「八達通充值 Octopus Reloading」，可用人民幣充值八達通。（八達通公司網頁）

為方便來港內地旅客使用八達通，八達通公司推出微信小程序「八達通充值 Octopus Reloading」，使用Android手機的內地旅客，可透過微信支付中國大陸錢包為實體八達通充值，免卻兌換港幣及節省旅程中排隊充值時間，輕鬆暢遊香港。

教你7步用人民幣充值八達通卡▼▼▼

【人民幣充值八達通方法】第1步：點選主頁中的「充值八達通」。（八達通公司網頁）

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第1步：點選主頁中的「充值八達通」。

第2步：將實體八達通放在手機的NFC感應位置，直到出現增值金額輸入畫面。

第3步：畫面會顯示八達通餘額，選擇或輸入增值金額（港幣），然後點選「立刻充值」。

第4步：畫面會顯示將從微信支付中國大陸錢包扣除的人民幣總金額，點選「支付」，繼續操作。

第5步：進行付款驗證。

第6步：再次將實體八達通放在手機的NFC感應位置，直到顯示增值完成畫面。如未能成功增值，請移開八達通卡後再次拍卡。

第7步：增值成功，並顯示增值詳情。



最後提提大家，不同電子支付方式有不同功用，應按自己需要選擇。