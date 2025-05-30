全民著數 Ant Bank 派高達HK$11,278現金獎賞 開戶賺高達HK$1,350

香港人對著數敏銳度向來一流，今次 Ant Bank 螞蟻銀行帶來有史以來最豪爽的「全民再派錢」活動，大派高達過萬元現金獎賞，簡直為港人度身訂造！由即日起，完成三個簡單步驟，可將高達HK$11,278 現金獎賞收入囊中，兼享活期存款高息回報。無論你是理財新手定資深玩家，這個「零難度賺錢攻略」都值得你花 1 分鐘了解！



第一步：一click開戶 高達HK$1,350 現金獎賞輕鬆拎

理財最怕麻煩？Ant Bank 早就為你簡化所有流程。打開Ant Bank App，點擊「立即領取你的獎金」按鈕，跟指示填寫簡單資料，可開通「餘額 +」高收益賬戶，可獲得高達 HK$1,350 現金獎賞！速度相當於買杯咖啡的時間，錢就已經入袋，完全不用擔心傳統銀行的繁瑣手續或面簽要求。無論你是上班族抑或家庭主婦，人人都可以輕鬆參與，真正做到「全民有份，派錢無死角」。

第二步：升級「高息餘額+」賬戶 再賺 高達HK$8,888 邊賺息邊增值

開戶後再接再厲，最快1分鐘*升級至「高息餘額 +」賬戶，高達HK$8,888現金獎賞到手！進入開戶流程時，只需要繼續點擊「我要升級」，可升級至「高息餘額+」活期存款賬戶，日日計息、月月累積，讓閒置資金即時「活」起來。重點是零最低存款門檻、零手續費，就算只存HK$100 都一樣有息收。

第三步：坐享高達3.3%活期年利率^ 每月最高賺HK$1,020

以為獎賞就止於此？更吸引的是「高息餘額 +」賬戶帶來的長期收益 ——高達3.3%活期年利率每月最高可賺高達HK$1,020，完全無需主動操作，系統自動幫你「錢生錢」。更貼心的是，資金隨時可取用，靈活性滿分，完全不會綁住你的現金流。需要留意的部分是，Ant Bank於2025年5月27日更新了活期賬戶的年利率及高息存款上限，可以上Ant Bank官方網站了解更多。

三重賞合共高達HK$11,278 全民輕鬆理財無負擔

即刻行動啦！經AlipayHK App進入Ant Bank小程式**， 1 分鐘*開啟你的理財新篇章，讓閒置資金變成「自動生金蛋」，輕鬆實現「派錢 + 賺息」雙重喜悅，享高達HK$11,278現金獎賞！

*1分鐘為最快開戶時間，實際開戶時間受個別情況而定

**銀行服務為螞蟻銀行（香港）提供, AlipayHK不涉及提供以上有關產品。

^3.3%活期年利率適用於HK$250,000 - 500,000 高息餘額+賬戶存款，Ant Bank保留隨時更改利率之權利以利率及服務收費公佈為準， 詳情請瀏覽Ant Bank官網展示的港元儲蓄存款年利率。

投資涉及風險。詳情請瀏覽螞蟻銀行網頁。本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。此內容僅供參考之用，並不構成對任何投資產品或服務的銷售要約、 邀請或招攬行為，亦不應視為任何投資建議或回報保證。

優惠受條款及細則約束。屏幕內容只供參考。

(資料及相片由客戶提供)