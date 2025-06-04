父親老病入稟　要求3兒子供養到死　被爆歷年劣行法官聽後這樣判

為人子女，必然要不問情由扶養父母？答案並不是必然！台東1名人父入稟法院，表示自己年老和身心障礙，導致無法工作，希望3名兒子每人每月支付5,880新台幣（約4,480港元）扶養費，去到他百年歸老，但其中1名兒子表示，父親當年聲稱老闆捲款逃跑，因而不給家用，卻經常飲醉向家人施暴，兄弟們依靠母親和祖父母扶養長大，父親過去多年都沒有盡到扶養義務。法官經審理後指出，該名人父目前在監獄服刑，根本能維持到生活，足以駁回其申請。



該名人父聲稱年老和身心障礙，導致無法工作，希望3名兒子每人每月支付5,880新台幣（約4,480港元）扶養費，去到他百年歸老。（《一念無明》電影劇照）

人父要求每名兒子每月給予5,880新台幣

台媒於今年5月報道，案件在台東地院審理，該名人父在判決書中主張，自己已經年老，加上身心障礙，早已失去工作能力，名下沒有任何財產，即使想申請成為低收入戶，但因3名兒子的關係而無法通過，考慮到台東縣2023年平均每人月消費支出和殘障補助，他向法院要求3名兒子每人每月支付5,880新台幣（約4,480港元）扶養費，直到他死亡。

兒子反駁父親沒有盡扶養責任

但其中1名兒子表示，與2名兄弟從小與母親及祖父母住在偏遠山區，父親從事遠洋漁業，偶然才會返家，回家後卻聲稱航海公司老闆捲款逃跑，所以他無法分擔家中任何費用，即使父親事後前往工地工作，但工作不穩定，而且豪撒鈔票在飲酒等消遣活動，所以從來沒有給予家用。他們有賴母親在外工作，母親甚至要額外在家中進行手工，加上祖父母照顧，他們才能長大成人。

其中1名兒子卻反駁父親沒有盡到扶養責任。（《一念無明》電影劇照）

父親當年對家人家暴

兒子更指，父親經常飲醉酒，並對家人施暴，幾乎每周都會發生，令到母親無法忍受，帶着兒子分居。兒子們為了分擔家計，國中畢業後就投身社會，直到成年之後工作穩定，他們才有經濟餘裕，照顧母親及祖父母，同時重拾學業，以半工讀形式完成高職課程。兒子直斥父親過往沒有正當理由未盡扶養義務，反而希望法官免除他們對父親的扶養義務。

人父目前服刑 法官駁回申請

法官指出人父目前在監獄服刑中，日常起居生活由監獄負責，基於上述理由，足以駁回人父聲請，全案仍可上訴。

（綜合）