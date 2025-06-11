美女軍裝警自拍片瘋傳！穿港警制服有警槍+肩膊現編號　身份曝光

本港社交平台近日瘋傳1段「美女軍裝警」的影片，1名身穿香港警察軍裝制服的妙齡俏麗少女，舉手機在鏡子前自拍短片，不斷擺出可愛的姿勢。她所穿着的制服配件相當齊備，肩膊位置印有警員編號，腰間扣上腰帶，身上配戴了無線電對講機、隨身攝錄機、1支警鎗、警帽、警棍等，驟眼看來十足十真的香港警察，旋即引起網民關注，質疑片中少女如果是正式受聘的警務人員，其行徑可能有違警方指引，故不少人追問：「是否正式錄用的警察？」



社交平台近日瘋傳1段「美女軍裝警」影片，1名身穿香港警察軍裝制服的妙齡俏麗少女，舉手機在鏡子前自拍短片，不斷擺出可愛的姿勢。(網上影片)

不過，不少「心水清」的網民憑少女的衣著打扮，察覺到有疑點，直指少女的髮型未必符合香港警察的儀容規定，「真警察都唔可以留咁長頭髮？」，又笑稱其身上的「槍」過大，「果支mp7嚟架？咁大支嘅？」。

內地少女cosplayer扮港警

有網民估計是有內地人假扮香港警察，質疑她是否已觸犯法例，但隨即有人回應稱「咪玩啦，大陸人不受香港法律約束」，並指該少女為cosplayer，在內地社交平台「抖音」經常上傳同類影片。

少女所穿着的香港警察制服配件相當齊備，肩膊位置印有警員編號，腰間扣上腰帶，身上裝了無線電對講機、隨身攝錄機、1支警鎗、警帽、警棍等裝備。(抖音)

曾在動漫展穿同一套警察制服

據了解，該名少女的確是來自廣東的cosplayer，並非真的香港警察。內地社交平台「抖音」上，有專門分享漫畫展照片、影片的網民，曾上傳該少的影片，其中1段拍攝於今年2月的廣州初物語動漫展，可見少女身穿同一套警察制服，「企定定」被拍攝。

少女與另1名「男警」擺pose合照，「男警」更擎槍指向前方，但兩人背後的玻璃幕牆反射出來周遭的環境明顯「穿崩」。(網上照片)

「男警」擎槍擺pose拍照

另有網民則上傳1張照片，可見少女與另1名「男警」擺pose合照，「男警」更擎槍指向前方，但兩人背後的玻璃幕牆反射出來周遭的環境明顯「穿崩」，除了有身穿頭盔及戰術背心的「警察」，更有一群圍觀拍照的cosplay發燒友。

翻查該名少女的抖音號，發現她熱愛穿着不同國家的警察制服道具，當中包括香港警察制服。（抖音截圖）

翻查該名少女的抖音號，發現她熱愛穿着不少國家的警察制服道具，並自稱是「軍迷發燒友」，而今次引起熱議的影片，上載於6月2日。（抖音截圖）

翻查該名少女的抖音號，發現她熱愛穿着不少國家的警察制服道具，並自稱是「軍迷發燒友」，而今次引起熱議的影片，上載於6月2日。她同日發文回應網上抨擊，指自己是高中生，cosplay純粹是個人喜好，並沒有在香港打扮成港警，亦沒有冒充內地公安或觸犯內地法例。

事後繼續貼出cosplay港警照片

少女的心情似乎亦沒受到網民的批評影響，於周二（６月10日）繼續貼出自己cosplay港警的照片，留言稱「縱有困難，亦要拼命追 #cos #影視道具」。

翻查該名少女的抖音號，發現她熱愛穿着不少國家的警察制服道具，並自稱是「軍迷發燒友」。（抖音截圖）

翻查該名少女的抖音號，發現她熱愛穿着不少國家的警察制服道具，並自稱是「軍迷發燒友」。（抖音截圖）

翻查該名少女的抖音號，發現她熱愛穿着不少國家的警察制服道具，並自稱是「軍迷發燒友」。（抖音截圖）