謀殺親夫！新郎度蜜月被殺棄屍山谷　新娘自首爆與情夫合謀內情

不想結婚竟選擇殺人？印度1對新婚夫婦在蜜月旅行期間「失蹤」，警方接獲家屬求助後在山谷發現新郎屍體。就在眾人擔憂新娘安危時，新娘竟向警方自首，承認與情夫合謀殺害新婚丈夫，涉案的還有表弟及另外2名朋友，各人其後相繼落網。而調查更有驚人發現，原來兇案發生前已發生過3次謀殺未遂，遺憾的是新郎最終仍難逃死劫，被枕邊人冷血奪命。



印度中央邦25歲女子索娜姆涉嫌殺害新婚丈夫拉賈，被警方拘捕。（網上圖片）

綜合印度媒體報道，印度中央邦25歲女子索娜姆（Sonam Raghuvanshi）與30歲新婚丈夫拉賈（Raja Raghuvanshi）於今年5月11日舉行婚禮，數日後前往梅加拉亞邦（Meghalaya）度蜜月，隨後兩人於5月23日自民宿退房後開始失聯，家人於是報警求助。

新娘逃亡19天終自首

案件起初是以「夫婦共同失蹤」處理，直至當地警方於6月2日在距離民宿20公里外的東卡西山區瀑布旁深谷發現拉賈的屍體，其頭部傷勢嚴重，且疑遭割喉，現場亦發現1件沾滿鮮血的利器，疑為作案工具，相信遭人兇殘地殺害。

而索娜姆失聯多天後，忽然於本月8日致電兄長，叫對方盡快報警，並於本月10日到北方邦的加濟布爾向警方自首，承認與另外4人合謀殺害丈夫，其中1名疑兇正是她的情人庫什瓦哈（Raj Kushwaha）。

包辦婚姻新娘早有情人

據報，索娜姆與拉賈的婚姻是雙方長輩安排的「包辦婚姻」，2個家庭之間並不熟絡，雙方僅見過數面，便於今年2月敲定婚事。而事實上，索娜姆當時已和庫什瓦哈交往，庫什瓦哈在索娜姆家族的家具板材公司擔任會計，而索娜姆過去一直幫忙打理家族生意，兩人因此結緣。

警方調查發現，索娜姆與情人庫什瓦哈是兇案主謀，細節由庫什瓦哈策劃，而索娜姆則在執行中起了關鍵作用，而整個計劃自2月已經展開。他們設想過偽造索娜姆溺水失蹤「假死脫身」，也曾想過焚燒不知名屍體謊稱是索娜姆，然而計劃失敗，索娜姆與拉賈的婚事在長輩安排下如期進行。最終為擺脫拉賈，他們決定對拉賈痛下殺手。

索娜姆於本月10日在北方邦的加濟布爾向警方自首，承認與另外4人合謀殺害丈夫。（網上圖片）

新郎躲過3次謀殺仍難逃死劫

令人心寒的是，其實在拉賈身亡前，已曾發生過3次謀殺未遂。直至5月23日，索娜姆向拉賈提議出發到郊區健行，而庫什瓦哈則找來他的表弟及2名朋友偽裝成「遊客」加入同行，然後在僻靜處，合作將拉賈殺死再棄屍山谷，其間索娜姆全程在場。涉案的5人分別逃往不同地方，直至索娜姆自首揭發案件，而同黨亦相繼落網，遭警方拘留審訊。

原計劃偽裝「綁架案」

西隆警察局長西耶姆（Vivek Syiem）指，謀殺案是在索娜姆與拉賈結婚前11天策劃，原計劃是將索娜姆偽造成「綁架案受害者」，並希望拉賈的屍體不被發現直至腐爛到無法辨認，最後就可以讓索娜姆以「倖存者」身份露面。不過，警方迅速發現屍體，打亂了他們的計劃。

另外，由於索娜姆曾將錢存入其中1名疑兇的銀行帳戶，故曾有消息傳出索娜姆是買兇殺人。警方發言人否認相關說法，表示經調查確認，行兇者包括庫什瓦哈的表弟及朋友，3人是出於「對庫什瓦哈的忠誠」及「想幫朋友」才加入，並沒收取報酬。

家人斷絕關係 請求處死兇嫌

目前尚不清楚索娜姆的家人在其婚前是否知道她與庫什瓦哈的感情，但案發後，索娜姆的哥哥戈文德（Govind）宣布家人決定與她斷絕關係，並表示會幫助死去的妹夫討回公義，甚至要求「如果索娜姆被判有罪，就應該處以死刑」，又去了探望死者家屬，承諾會提供協助。

死者家屬指沒聽說索娜姆對婚事不滿。（網上圖片）

新郎被殺後 家人曾憂心新娘安危

拉賈的表弟阿爾皮特（Arpit）則透露，拉賈婚前曾向他訴苦稱從沒機會與索娜姆好好談談，索娜姆總說生意很忙，並不關注拉賈。他又指，拉賈曾要求索娜姆抽出時間籌備婚禮，但從沒聽說索娜姆對婚事不滿。阿爾皮特又指，當警方發現拉賈的遺體後，拉賈的家人們還擔心索娜姆安危，全家一起為她祈禱，詎料最終卻接獲消息，指索娜姆就是兇案主謀。現時，雙方家庭均陷入震驚及悲痛中。

（綜合）