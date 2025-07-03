男友半夜突尿床！床鋪睡衣充斥尿味　女友崩潰：該買成人紙尿片？

幼童尿床熟人之常情，但成人男子尿床，是否「有點兒那個」呢？台灣有女生在網上發文大呻，男友日前去她家過夜，她半夜突然被「濕濕的感覺弄醒」，開燈驚見是男友尿床，當場崩潰不已，因為床單、被子、睡衣都充斥尿味，只好強忍睡意起身清潔。由於男友不停道歉，看到對方可憐的模樣，樓主亦不忍再責罵，但就詢問他人意見，「是不是該買個成人尿布放家裡備用了？」



台灣有女生指男友去她家過夜，半夜突然尿床，導致床鋪、睡衣充斥尿味，因而大感崩潰。（示意圖／GettyImages）

男友半夜突尿床 弄濕床單、睡衣極崩潰

台灣媒體報道，有女生在論壇zuvio以「男友來我家睡的時候尿床了」為題發帖，指男友日前去她家過夜，半夜卻在她床上尿床，崩潰稱「而且不是一點點，是整個大灘，超濕」。事主表示當時還在睡覺的她，突然被「濕濕的感覺弄醒」，初時以為是自己流汗，詎料打開燈發現床單、被子、睡衣無一倖免，均充斥着尿味，當下傻眼不已，但就發現男友還在熟睡中。

男友解釋「夢到上廁所」狂道歉 女友不忍責罵

樓主立刻叫醒男友，對方尷尬解釋因為夢到自己在上廁所，並不斷向她道歉，「但我真的不知道該哭還是該笑」，事關她從凌晨3時開始清洗床單、拿電風扇吹乾床墊，被弄得睡意全失。不過她看見男友可憐兮兮的樣子卻不忍責罵對方，苦言「現在我只要想到他那個畫面，就會自動連結那灘尿」，因而詢問他人意見，「是不是該買個成人尿布放家裡備用了？」

事主不忍責罵男友，詢問他人「是不是該買個成人尿布放家裡備用了？」。（示意圖／GettyImages）

有網民以自身經歷安慰樓主，「你不孤單，我前任曾經噴X在飯店的床，有幫忙初步清潔，好像確實有人下面控制的肌肉不是那麼靈活」，亦有留言質疑樓主男友將清潔責任推卸給女友，「不是啊，妳應該叫他自己弄」。

成人出現尿床原因眾多 發現問題應盡早求醫

台灣泌尿科高銘鴻醫師曾在社交平台發文，指成年人尿床原因跟小孩不一樣，有可能涉及遺傳、藥物因素、膀胱過動症、心理因素等等，男性可能是前列腺問題，女性則是骨盆器官脫垂的問題，若然發現經常出現尿床問題，應及早求醫檢查。

（論壇zuvio）