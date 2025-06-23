民間傳統認為，1個人的出生時辰與其一生運勢息息相關。



運勢專欄《搜狐網》指出，1天當中有3個時辰被視為「富貴之時」，在特定時段出生的人福氣深厚，更容易在事業上有所成就。

命理．財運｜這些時間出世的人「自帶富貴命」！特別容易事業有成（01製圖）

這時辰出世注定一生順風順水「不勞而獲」 點圖放大了解更多：

+ 8

寅時（凌晨3時至凌晨5時）

寅時正值黑夜與黎明交替之際，象徵著從困境走向光明。在這個時辰出生的人，雖然在人生早期可能會面臨挑戰，但這些磨練造就他們堅韌的性格與卓越的能力。這類人在中年之後運勢將大幅上揚，不僅能在事業上有所突破，更有機會累積可觀財富。

辰時（上午7時到上午9時）

他們具備與生俱來的優勢，此時段正值陽光初升，萬物甦醒之際，因此這類人往往聰穎機靈，做事有條理，且從小就展現出明確的目標導向，適合採取穩紮穩打的發展策略，通常能在40歲前就建立一番事業，為家庭帶來穩定的財源。

未時（下午1時至下午3時）

未時出生的人被視為典型的「順風順水富貴命」，這時段陽氣最為鼎盛，象徵光明與活力。他們天生人緣極佳，往往不需太多努力就能獲得良好機遇。且他們身上自帶正氣，即使遇到阻礙也能化險為夷，加上善於交際、處事圓融的特質，常能在人脈中獲得寶貴的資源與助力。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【延伸閱讀】十二星座財運｜「盛產富豪」的5個星座 人馬座投資創業最有優勢（點圖放大閱讀）：

+ 31

延伸閱讀：

檢調還不查？ 24藍委罷免成案竟驚見13萬份無效連署

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】