天生富貴命！這些生肖「衣食無憂過一生」屬兔永遠和勞碌絕緣

有些人天生幸運，從小被家人捧在手心，長大也不用為柴米油鹽太操心。搜狐網分享，有四個生肖一路被寵愛長大，豐衣足食從不勞碌，平安順遂富貴一生，快看看有你嗎？



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生肖豬／天性樂觀 幸福滿溢

屬豬的人自帶福氣體質，從小就可愛討喜，家人疼愛有加。他們個性隨和、不計較，總能在人際關係中游刃有餘。長大後，豬靠著樂觀天性，總能輕鬆化解困難。對豬來說，懂得享受生活、知足常樂，招來幸福的關鍵，人生路上總有人替他們擋風遮雨。

生肖兔／溫柔體貼 人見人愛

屬兔的人溫柔細心，從小就是「乖寶寶」代表，深得長輩喜愛。長大的兔憑著善良貼心，走到哪裡都讓人如沐春風。不管家庭還是職場，兔都深受他人喜愛，想做什麼，都有人出手幫忙，兔的個性不爭不搶，卻總能收穫滿滿的溫柔和幸福，永遠和「勞碌命」絕緣。

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生肖龍／氣場強大 自成焦點

屬龍的人從小就氣場全開，自信又有主見，是家人眼中的小領袖。龍長大後更是霸氣外露，不論走哪條路，都能憑著魄力智慧闖出一片天。龍魅力超強，在感情世界也是備受寵愛的那一方，另一半以龍為中心，全心全意照顧他們，龍不需為生活瑣事奔波，只要向外放光芒。

生肖羊／溫柔可親 貴人很多

屬羊的人性格溫柔、心思單純，從小就是讓家人疼愛的乖孩子。羊溫暖又善良，很容易感動他人，讓人忍不住想對他們好。羊的貴人非常多，無論走到哪，總有人為他們遮風擋雨，處處感受到善意和關愛。

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