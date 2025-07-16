台版紅姐？夫妻近乎零愛愛　她驚揭丈夫是偽娘　約同好辦性愛派對

南京偽娘網紅「紅姐（又稱南京紅姐、紅爺）」免費與多名男子發生性關係，卻暗中偷拍及出售相關性愛影片牟利，畫面陸續流出震驚全球網絡。台灣亦有偽娘鬧出風波，彰化1名女子和丈夫結婚後幾乎沒有性生活，令她承受莫大痛苦，豈料她意外發現丈夫拍攝許多身穿女裝的照片，而且加入「偽娘交流聊天」等群組，甚至相約其他同好前往旅館舉辦性愛派對。人妻大怒要求離婚，誓和「偽娘丈夫」一刀兩斷，最終獲法官批准。



人妻意外發現丈夫偽娘興趣，甚至相約其他同好前往旅館舉辦性愛派對。（AI生成圖片）

丈夫婚後拒絕性交

台媒於今年7月報道，案件在彰化地院進行審理後，涉事夫妻於2015年結婚，育有2名子女，但婚後丈夫從不主動要求發生性行為，每次都是妻子主動要求，丈夫才勉強配合，而女兒出生後，丈夫更加不願再和妻子性交。

法官批准該對夫婦離婚。（AI生成圖片）

妻子意外發現丈夫是偽娘

夫妻性生活不協調，妻子原先為此感到自責，同時承受莫大痛苦。惟到了2022年4月，妻子意外發現丈夫手機儲存多張穿上女裝的照片，通訊和交程式使用女性化暱稱和「大頭相」，加入「偽娘交流聊天」、「偽娘自拍」等聊天室，和其他有共同愛好的成員聊天，她才驚悉丈夫偽娘興趣。

邀請其他同好舉辦性愛派對

妻子更發現，丈夫在網上搜尋有關偽娘的性愛影片紀錄，到了2022年3月，丈夫更邀請其他同好，一起前往旅館舉辦性愛派對，除此之外，丈夫在facebook群組頻繁辱罵自己妻子，令到妻子深陷悲憤，但丈夫要求維持婚姻表象，不願意辦理離婚手續，甚至以死相逼，她無法再忍受，所以向法庭申請離婚。

南京偽娘網紅「紅姐（又稱南京紅姐、紅爺）」與多名男子發生性關係，甚至進行偷拍及出售相關性愛影片，畫面陸續流出震驚各界。（網上影片截圖）

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丈夫稱自己喜歡女性

案中丈夫辯稱，2022年8月中旬購買48個安全套，他和妻子一起使用完畢，妻子2023年初搬回娘家，雙方仍有行夫妻之實，1周至少1至2次，穿女裝是妻子的情趣要求，婚前她早就知悉，自己參加偽娘有關群組和觀看相關性愛影片，「純屬好奇、好玩、有趣」，又強調自己其實是喜歡女性，但妻子威脅公開「訛稱」其性取向不正常，所以他才以死相逼，希望博取妻子同情。

法官批准離婚

法官經審理後認為雙方沒有共同協商解決問題，抑或積極挽回婚姻，維持婚姻的意願薄弱，婚姻無法修補，最終批准離婚，男方每月支付大約2.4萬新台幣（約6,000港元）扶養費，全案仍可上訴。

（綜合）