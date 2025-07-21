停車糾紛！躁男鐮刀砍鄰居左手致殘廢　1招博減刑遭法官打臉咁判

台灣發生持刀傷人案。彰化1名有恐嚇前科的男子因停車問題和鄰居爭執，大怒取出鐮刀狂砍，鄰居左手受傷入屋暫避，躁男見狀沒有收手，追上去用石頭砸破鄰居住所窗戶，並用鐮刀砍爛對方住處紗門和桌子，嚇到鄰居報警求助。鄰居接受治理和復康服務後，手腕和手指活動度仍然歸零。躁男捱告後聲稱「上有老下有小」需要扶養，但法官經審理後認為被告家中情況不符合減刑條件，裁定「重傷害」罪名成立，判處5年3個月有期徒刑。



黃男用鐮刀傷人。（AI生成圖片）

斬傷人後破壞傷者住所

台媒於7月報道，涉案黃姓男子2021年被裁定恐嚇罪名成立，被判囚4個月，但出獄後不知悔改。案發2024年8月，黃男和蘇姓鄰居因停車問題而發生糾紛，黃男一氣之下手持鐮刀揮斬，黃男見到蘇男負傷入屋，仍然沒有停手，追上去持石頭砸破蘇男住所窗戶，黃男甚至用鐮刀揮砍紗門和桌子洩憤，嚇到蘇男報案。

鄰居被砍至殘廢

蘇男事後獲證實左手遭到割傷，三頭肌、肱二頭肌肌肉及肌皮神經等斷裂，右上腹部裂傷，左肱骨皮質骨折，經治理和復健後，傷者仍然無法伸展手腕、手指和大拇指，活動度為零，達到嚴重減損一肢以上機能的重傷程度。

法官判處5年3個月有期徒刑。（AI生成圖片）

被告認罪求情 法官不予減刑

案件在彰化地院進行審理，黃男承認罪行，但他同時表明要照顧老父和12歲女兒，對此，檢察官卻根據其前科，認為被告不知悔改，反而希望法官加重刑罰。法官認為被告行為嚴重影響社會治安，增長社會暴戾之氣，其犯罪目的、行為手段和危害程度難以認定有值得憫恕之處，所以不予減刑，加上至今尚未作出賠償，裁定「重傷害」罪名成立，判處5年3個月有期徒刑，「毀損他人物品罪」同樣罪名成立，判處3個月有期徒刑，但可易科罰金9萬新台幣（約2.2萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）