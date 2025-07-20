韋帕風球‧有片！天星小輪變「海盜船」乘客全濕　網民︰免費沖涼

【打風／hko／天文台／颱風／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）於星期六（7月19日）深夜增強為颱風，天文台在今日（7月20日）凌晨12時20分改發8號東北烈風或暴風信號。



3號風球期間，仍有不少港人在室外，網上流傳1條影片，顯示多名乘客乘搭天星小輪，船隻一直上下搖擺，儼如改搭「海盜船」，乘客則被強烈風雨淋到全濕。大量網民笑言「免費沖涼區」、「其實打風坐天星小輪，你期望會點？」、「好玩過海洋公園、迪士尼樂園，抵玩！」；也有網民認為打風乘船危險，要注意安全。



受到海浪影響，船身搖曳不定，而且一直未能埋岸，由於沒有窗戶遮風擋雨，強風暴雨吹入船內。（Threads影片截圖）

乘客紛紛走到船艙內側牆身避開。（Threads影片截圖）

船身搖曳不定

樓主於7月19日晚上8時許在Threads上載影片，寫明「（即時）天星小輪3號風球搖滾區」。片長約13秒，可見多人正在乘搭天星小輪，受到海浪影響，船身搖曳不定，而且一直未能埋岸。

即使有人撐傘，但在強烈風雨面前都於事無補，非常狼狽。（Threads影片截圖）

大部份人都要受盡風吹雨打「洗禮」，全身濕透。（Threads影片截圖）

受盡風吹雨打「洗禮」

由於沒有窗戶遮風擋雨，強風暴雨吹入船內，乘客紛紛走到船艙內側牆身避開，但空間有限，大部份人都要受盡風吹雨打「洗禮」，全身濕透，即使有人撐傘，但在強烈風雨面前都於事無補，非常狼狽。

船身倒水一樣。（Threads影片截圖）

現場一度發出叫聲。（Threads影片截圖）

網民笑：真刺激

許多網民笑言「真刺激」、「沖返個純天然海景靚涼先」、「滑浪飛馳聽歌看海」、「平價水上樂園」。

（Threads）