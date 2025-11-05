天氣預報｜天文台預測香港今日、明日的天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲。明日日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨。氣溫介乎24至27度。吹和緩至清勁東至東北風，明日離岸及高地間中吹強風。星期五多雲。週末期間大致天晴，氣溫回升。下週初至中期風勢頗大，天氣稍涼。(更新至11月5日下午17時49分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約24.4度，最高溫度26度，最低溫度21度，相對濕度為百分之72。東北季候風正影響廣東沿岸。預料季候風補充會在明早抵達該區。在下午四時，颱風海鷗集結在南沙之東北偏東約340公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海中南部。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為27度，最低溫度為24度，相對濕度為百分之60-85。明天大致多雲。日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨。明天的紫外線指數為6，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由11月6日至11月14日，香港會東北季候風補充會在明早抵達廣東沿岸，未來一兩日該區風勢頗大，雲量較多。隨著高空反氣旋增強，週末期間華南天色大致良好，氣溫回升。此外，熱帶氣旋海鷗會在未來一兩日橫過南海中南部並移向越南中部一帶。而現時位於關島以南的熱帶氣旋會在未來數日逐漸增強並大致移向呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海東北部，而受東北季候風影響，其轉向位置存在變數。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫