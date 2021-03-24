男同學暗戀小五女兒　送Apple Watch當禮物　港媽頭痕：點做好？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-24 15:00

雖然同學之間互送禮物乃平常事，但有港媽日前發文指，其就讀小學5年級的女兒，近日收下1名男同學送她的Apple Watch，稱對方暗戀她，由於禮物太貴重，港媽不知如何是好，求教網民應怎樣處理，引發討論。

有港媽發帖指其小五女兒最近收下男同學送贈的Apple Watch。（《再見媽媽又再見》劇照）

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該名港媽在親子王國（Baby Kingdom）發帖，稱日前發現有小五的男同學送贈女兒一支Apple Watch，女兒指2人沒有交往，但對方暗戀她。港媽認為應歸還禮物，但不知確實如何處理，便發帖問道：「我應該點做好呢？」。

大部份網民都建議盡快交還Apple Watch，但對於是否通知校方意見分歧。（資料圖片）

帖文隨即引來熱議，大部份網民均同意樓主看法，認為小學生不應收取太名貴的禮物，以免有不必要的誤會，「無論係咪拍拖，個男仔都唔係用自己搵嘅錢買，係人哋父母嘅錢，所以不應該收」、「太貴重，大家都係學生，冇必要」。有人更建議應該通知班主任和對方家長，讓校方可適時跟進。

不過，也有網民認為毋須知會校方，造成壓力，「唔好驚動老師，唔知學校老師會點處理，一陣間小朋友承受唔到壓力」，但必須教導女兒正確的金錢觀。

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（親子王國）

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