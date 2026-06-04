體育學校男生遭4人圍毆！邊抽煙邊狂掌摑腳踢　4男遭踢出校兼拘留

校園欺凌事件一宗都嫌多！內蒙古赤峰市爆出校園欺凌事件，網上流傳影片顯示，當地一所體育運動學校宿舍裏，有4名赤膊男生將1名身穿灰色上衣男生圍堵在角落，他們一邊抽煙、一邊對灰衣男生受害者瘋狂掌摑、腳踢。灰衣男生遭圍毆期間想逃跑，但未能成功。事件曝光後惹來網民震怒，警方調查後證實共有3名男生被打，而4名施暴學生已被行政拘留，校方則宣布開除4人學籍。



內蒙古赤峰市爆出校園欺凌事件，網上流傳影片顯示，當地一所體育運動學校宿舍裏。（網上影片截圖）

4名赤膊男生將1名身穿灰色上衣的男生圍堵在床邊及衣櫃角落。（網上影片截圖）

體校內4名男生毆打1名男生

據《大風新聞》報道，1段4名男生毆打1名男生的影片在社交平台瘋傳，從影片中可以看到，4名赤膊男生將1名身穿灰色上衣的男生圍堵在床邊及衣櫃角落，施暴者態度極其囂張，一邊抽煙、一邊對受害男生進行掌摑、拉扯及腳踢，捱打的灰衣男生想要逃跑，但未能成功。

據悉，事件發生於今年3月15日，涉事雙方均是內蒙古赤峰市一所體育中學的學生，網上流傳相關影片總時長超20分鐘，單段影片最長超過12分鐘。

施暴者態度極其囂張，一邊抽煙、一邊對受害男生進行掌摑、拉扯及腳踢。（網上影片截圖）

學校與警方同步介入調查 施暴者已經開除

記者聯繫到涉事學校，學校職員表示，校方已就事件成立調查小組，校長為該組主要負責人，當地警方也同步介入調查，據相關職員透露，施暴學生分別就讀初三（中三）和高一（中四），施暴學生和受害者平時關係挺好，而4名施暴者已被開除。涉事學校姓李校長表示，被打學生經檢查後證實身體並無大礙，學校已為他安排心理輔導。

網上流傳相關影片總時長超20分鐘，單段影片最長超過12分鐘。（網上影片截圖）

網上流傳相關影片總時長超20分鐘，單段影片最長超過12分鐘。（網上影片截圖）

警方通報：施暴4人已被執行行政拘留

至6月1日晚上8時許，當地警方通報，赤峰市體育中學4名學生因瑣事糾紛對3名同學實施毆打、侮辱，4名施暴學生已被依法執行行政拘留，案件仍在進一步調查中。

據警方通報，赤峰市體育中學4名學生因瑣事糾紛對3名同學實施毆打、侮辱，4名施暴學生已被依法執行行政拘留。（微信公眾號@紅山公安）

網民質疑：平日裏關係好？

事件發布到社交平台後，迅速引發網民熱議「欺凌無處不在，有沒有相關的法律法規」、「體校真可怕」、「體育生都這樣」，更有網民質疑「確定欺凌者和受害者平日關係好？」、「平日關係好有這樣毆打的嗎？」、「關係越好打得越狠？」。