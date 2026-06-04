香港天氣預報｜天文台預測今日、明日的天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天下午部分時間有陽光及極端酷熱，今晚大致多雲。有幾陣驟雨。吹輕微至和緩西南風。明日部分地區極端酷熱。星期六有幾陣驟雨及雷暴。隨後兩三日間中有驟雨，部分地區雨勢較大，高溫天氣緩解。（6月4日13:10更新）

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告現正生效現正生效。今日現時溫度約33°C度，最高溫度35°C度，最低溫度32°C度，相對濕度為百分之66%。而紫外線指數為11，曝曬級數屬於極高，天文台建議市民盡量避免在中午時分於陽光下曝曬，如需於戶外進行活動，應選擇有遮蔭的地方停留。同時，請塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效阻隔紫外線A及B。此外，建議穿著長袖寬鬆的衣物，配戴闊邊帽，攜帶傘具及選用具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。廣東風勢微弱，天氣極端酷熱。而高溫觸發的驟雨正影響內陸地區。

香港今日即時天氣報告 現時溫度 33°C 最高溫度 35°C 最低溫度 27°C 相對濕度 66% 紫外線指數 11

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台宣佈黃色工作暑熱警告現正生效。

天文台預料位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向東北方向移動，並會與香港保持約500公里或以上距離，大致移向台灣一帶。預料該熱帶低氣壓會稍為發展，但其北側對流較弱，除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較為接近珠江口的路徑，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會頗低。天文台會密切監察該熱帶低氣壓的發展。而受其相關下沉氣流影響，預料今明兩日本港部分地區極端酷熱，高溫亦會觸發驟雨。市民請留意天文台的最新天氣消息。

天氣極端酷熱及高溫天氣持續！請留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適，請儘快求醫。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為35°C度，最低溫度為28°C度，相對濕度為百分之60-90%。明天部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。日間極端酷熱，早晚有幾陣狂風雷暴。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由6月5日至6月13日，位於南海東北部的熱帶氣旋會在今明兩日大致移向台灣一帶，而受其下沉氣流影響，廣東地區風勢微弱，極端酷熱，而高溫觸發的雷雨會影響該區。一道廣闊低壓槽會在週末至下週中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。預料一股偏東氣流會在下週中期影響廣東東部沿岸。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫