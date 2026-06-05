天文台｜香港短期內可能受冰雹影響+明日的天氣+未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，有幾陣驟雨及強烈狂風雷暴，早晚部分地區雨勢較大。明日氣溫介乎27至32度。吹輕微至和緩南至西南風。隨後兩三日間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，高溫天氣緩解。（6月5日17:30更新）

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告、雷暴警告現正生效。今日現時溫度約32°C度，最高溫度35°C度，最低溫度28°C度，相對濕度為百分之70%。

廣東地區極端酷熱。本港方面，下午天文台錄得最高氣溫34.6度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來最熱的芒種。同時，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。

在下午4時，位於台灣附近的熱帶低氣壓集結在高雄之東北偏東約110公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過台灣南部。

香港今日即時天氣報告 現時溫度 32°C 最高溫度 35°C 最低溫度 28°C 相對濕度 70% 紫外線指數 /

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料預料本港在短期內可能受冰雹影響。

天氣極端酷熱及高溫天氣持續！請留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適，請儘快求醫。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為32°C度，最低溫度為27°C度，相對濕度為百分之70-95%，最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。明天大致多雲，有幾陣驟雨及強烈狂風雷暴，早晚部分地區雨勢較大。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由6月6日至6月14日，一道廣闊低壓槽會在明日至下週中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。預料一股偏東氣流會在下週中至後期影響廣東東部沿岸，該區仍有幾陣驟雨。此外，位於台灣附近的熱帶氣旋會在未來一兩日移向日本以南海域。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫