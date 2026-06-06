天文台｜取消黃色暴雨+深圳即時天氣+未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，初時雨勢頗大。吹和緩至清勁南至西南風。未來兩三日間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，高溫天氣緩解。（6月6日11:44更新）

> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略

獨家Agoda全球酒店無門檻5%優惠 ✈️👉即拎優惠！

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約25.9°C度，最高溫度30.4°C度，最低溫度25.4°C度，相對濕度為百分之91%。而紫外線指數為0.1，曝曬級數屬於低，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及強烈狂風雷暴。

在上午十時，位於東海的熱帶低氣壓集結在鹿兒島之西南約960公里，預料向東北移動，時速約36公里，橫過琉球群島一帶。

深圳今日即時天氣報告

深圳今日即時天氣報告 現時溫度 25.8°C 最高溫度 32°C 最低溫度 28°C 相對濕度 89% 紫外線指數 /

深圳今日即時天氣報告

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台宣佈天文台在上午11時30分取消黃色暴雨警告信號。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為30°C度，最低溫度為26°C度，相對濕度為百分之80-95%明日紫外線預報將於下午5時後提供。明天大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由6月7日至6月15日，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸徘徊，該區有大驟雨及狂風雷暴。隨著廣闊低壓槽遠離沿岸地區，下週中期廣東驟雨逐漸減少。預料一股偏東氣流會在下週中後期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。此外，位於東海的熱帶氣旋會在未來一兩日橫過日本以南海域。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫