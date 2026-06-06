天文台｜香港黃色暴雨現正生效+深圳即時天氣+未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，間中有驟雨及強烈狂風雷暴，初時雨勢頗大。吹和緩至清勁南至西南風。未來兩三日間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，高溫天氣緩解。（6月6日10:45更新）

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈黃色暴雨警告信號、雷暴警告現正生效。

今日現時溫度約26.8°C度，最高溫度32°C度，最低溫度26.8°C度，相對濕度為百分之87%。而紫外線指數為0.4，曝曬級數屬於低，天文台建議市民無需採取額外防護措施。一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及強烈狂風雷暴。

在上午十時，位於東海的熱帶低氣壓集結在鹿兒島之西南約960公里，預料向東北移動，時速約36公里，橫過琉球群島一帶。

香港今日即時天氣報告 現時溫度 26.8°C 最高溫度 32°C 最低溫度 27°C 相對濕度 87% 紫外線指數 /

深圳今日即時天氣報告

深圳今日即時天氣報告 現時溫度 25.8°C 最高溫度 32°C 最低溫度 28°C 相對濕度 89% 紫外線指數 /

深圳今日即時天氣報告

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午10時10分左右，長洲錄得每小時約80公里的陣風。

天文台宣佈香港天文台在上午10時正發出之有關黃色暴雨警告信號的特別報告：

香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為30°C度，最低溫度為26°C度，相對濕度為百分之80-95%明日紫外線預報將於下午5時後提供。明天大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由6月6日至6月14日，一道廣闊低壓槽會在週末至下週中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。預料一股偏東氣流會在下週中至後期影響廣東東部沿岸，該區仍有幾陣驟雨。此外，位於東海的熱帶氣旋會在今明兩日移向日本以南海域。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫