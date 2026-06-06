天文台｜紅色暴雨現正生效！明日暴雨雷暴夾擊+未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台紅色暴雨警告信號現正生效。天文台預測今天大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。明日氣溫介乎26至30度。吹輕微至和緩東至東南風，明日轉吹和緩西南風。隨後一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。下週中期驟雨逐漸減少。明天星期日大家出門前建議帶雨傘。（6月6日20:03更新）

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

放工外出的朋友注意啦！天文台已經發出紅色暴雨及雷暴警告信號。受到一道廣闊低壓槽影響，出面下大雨兼夾雜雷暴，大家記緊留在安全地方，出路要格外小心。天文台是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

今日現時溫度約25.3°C度，最高溫度30.4°C度，最低溫度25.2°C度，相對濕度為百分之97%。一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

在下午八時，位於東海的熱帶低氣壓集結在鹿兒島之西南約610公里，預料向東北移動，時速約45公里，橫過琉球群島一帶。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台宣佈香港天文台在下午7時55分發出之有關紅色暴雨警告信號的特別報告：

暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

流浮山錄得70公里的強陣風

預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午7時正左右，流浮山錄得每小時約70公里的強陣風。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為30°C度，最低溫度為25°C度，相對濕度為百分之80-95%最高紫外線指數大約是4，強度屬於中。明天大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由6月7日至6月15日，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸徘徊，該區有大驟雨及狂風雷暴。隨著廣闊低壓槽遠離沿岸地區，下週中期廣東驟雨逐漸減少。預料一股偏東氣流會在下週中後期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。此外，位於東海的熱帶氣旋會在未來一兩日橫過日本以南海域。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫